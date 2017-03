Genere conexión con sus clientes a través de los estados de WhatsApp

Los estados de WhatsApp (que parecieran ser una copia de Snapchat) son amados por unos, pero también odiados por otros.

La actualización de la popular plataforma de mensajería trajo consigo quejas porque no es un lugar para compartir mis momentos. Mi “espacio personal” no es respetado y es que no necesariamente a quien tengo en WhatsApp es mi amigo.

La app tampoco pareciera ser un espacio para los anunciantes. Según el último estudio de Red 506 elaborado por Unimer para EF, el 98% de los costarricenses con acceso a Internet prefieren recibir publicidad a través de Facebook, frente a tan solo un 1% que escoge WhatsApp.

¿El motivo de estas respuestas? Privacidad.

WhatsApp es visto como un medio exclusivo para hablar con familiares, amigos o colegas. Es un espacio privado.

Pero dentro de esa delgada línea de privacidad, existe un espacio para las marcas, que no querrán dejar pasar las oportunidades dentro de la aplicación número uno de Costa Rica.

El 99% de los encuestados para Red 506 dijo tener WhatsApp instalado en su teléfono.

La llave de entrada es que las empresas muestren una faceta más casual y generen cercanía con los clientes, pero sin ser invasivos.

Descuentos fugaces e historias interesantes son las herramientas para capturar a los clientes de tal forma que sean ellos quienes elijan ver o no los estados de las marcas.

Que no lo dejen en check azul

El 20 de febrero anterior, WhatsApp anunció su nueva herramienta de “estados”, con la cual se puede compartir fotos, videos y GIF (imágines animadas) que desaparecen a las 24 horas.

Para recibir las actualizaciones de los estados tanto el usuario como sus contactos deberán tener guardados los números en sus respectivos celulares.

Lo que se debe hacer es ir a la pestaña de ‘Estados’ y seleccionar el de un contacto.

Para escribir un mensaje acerca del estado, se tiene que seleccionar la opción ‘Responder’ que se ubica en la parte inferior de la pantalla.

Con esta actualización las marcas podrán comenzar a explorar opciones y dejar atrás los mensajes publicitarios, que en la mayoría del tiempo terminan en doble check azul.

Elizabeth Arroyave, gerente administrativa de Arweb, dijo que WhatsApp al ser un medio inmediato permite, que las empresas tengan una porcentaje más alto de respuesta en comparación con otros métodos tradicionales como las llamadas o los correos.

Así coincidió Rogelio Umaña , asesor en comunicación digital de Astrolabe, quien afirmó que con los estados se abren la puerta de interactuar por decisión del usuario.

“Ahora se puede añadir el número de teléfono de una marca e interactuar solo si lo que el usuario ve en el estado es algo que le interesa”, señaló.

Como es el cliente quien decide si comienza una conversación con la marca o no, será él mismo quien podrá contestar sobre ese estado y manifestar su interés en recibir más información.

La otra cara de la marca

Una opción que sirve para fomentar la cercanía con la marca es mostrar historias más “casuales” y que pertenecen a la cotidianidad de la compañía.

Por ejemplo, explicar cómo se crea un determinado producto de la compañía, cómo trabajan los colaboradores o cómo opera el negocio internamente.

“Los estados pueden ser una forma ideal para dar a conocer de manera rápida y casual un lado de la marca que la gente no conoce. Esto no es una idea nueva para medios sociales, pero definitivamente toma un carácter mucho más inmediato si se usa con WhatsApp”, expresó Umaña.

Descuentos fugaces

Las historias que se publican en los estados duran 24 horas y luego son borrados, entonces qué mejor forma de utilizar este tiempo para ofrecer ofertas rápidas.

Según Umaña, pueden publicarse cupones promocionales para descuento o premios invitando a la gente a que muestre su celular al llegar al establecimiento.

Las ofertas de “solo por hoy” y certificados de regalo para que la gente capture, personalice y comparta con sus contactos son otras formas de aumentar el tráfico de visitas y de posicionar la marca.

El estudio Red 506 mostró que el 80% afirmó que le gustaría recibir información a través de WhatsApp en caso de que se tratara de promociones y ofertas especiales, mientras que el 58% contestó que le agradaría recibir cupones digitales.

Retroalimentación

No todo se trata acerca de bombardear con publicidad, el cliente también valora cuando se le toma en cuenta su opinión.

“Ya sea que preguntemos en formato de texto o que pidamos una opinión sobre una gráfica, foto o video, los estados son una forma ideal para recibir respuesta y retroalimentación inmediata”, indicó Umaña.

Al tratarse de una plataforma de comunicación, esta herramienta fomenta la interacción directa con los clientes.

La recomendación que hacen los expertos es la misma: genere esos lazos hasta el punto que las personas se lo permitan.

No utilice WhatsApp si su cliente no se lo autoriza o solicita. Ningún estado o historia cambia la molestia de recibir un mensaje que su público no le pidió.