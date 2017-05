Así funciona un televisor con señal digital en Costa Rica

La televisión digital es abierta y gratuita, es decir que no requiere ningún pago adicional por el servicio. No es necesario comprar un nuevo televisor. Las pantallas para la televisión digital tienen dos entradas: para la señal de cable y otra para la digital.

El encendido de la televisión digital (TVD) está cada vez más cerca, pero ¿usted sabe si su televisor le servirá para este cambio de formato?

Su pantalla debe ser compatible con el formato ISDB-Tb. Esta norma es la versión brasileña de la tecnología japonesa para TVD.

En caso de que no sea así, no tiene que salir a comprar una pantalla, la solución está en adquirir un convertidor, el cual es un dispositivo externo que recibe señales digitales y las convierte para que puedan ser desplegadas en un televisor, monitor o proyector que no posee el sintonizador de TVD integrado.

O bien, si entre sus planes está comprar un nuevo aparato, además de tomar en cuenta aspectos como la nitidez, el sonido, los colores y diseño, también deberá pensar en que la pantalla sea compatible con el formato ISDB-Tb.

Hay rasgos que le pueden ayudar a saber si su aparato podrá recibir la señal digital, desde características que se encuentran en la superficie como desde los menús del televisor.

El 15 de diciembre de este 2017 se le dará la bienvenida a una nueva forma de ver televisión, la cual tendrá más elementos de interactividad y de información en tiempo real para el televidente.

Encienda la televisión digital

Lo primero que debemos tener presente es que la televisión digital es abierta y gratuita, es decir que no requiere ningún pago adicional por el servicio.

Tampoco es necesario comprar un televisor nuevo.

Para recibir este cambio, hay dos opciones: si ya posee un dispositivo de estos en su hogar, puede revisar que este admita la señal ISDB-Tb y en caso de que no sea así podrá adquirir una especie de “caja” la cual tiene la función de convertir la señal.

¿Cómo puedo saber si mi televisor es compatible con la señal digital? Tiene diferentes opciones de hacerlo.

Verónica Sánchez, encargada de Mercadeo de Panasonic Centroamérica, dijo que una de las formas para identificar si el aparato es capaz de recibir señal digital es fijarse en su parte trasera.

Debe contar con dos entradas, una que recibe la señal del servicio de televisión por cable y otra para la antena que recibirá la señal digital.

Otra opción es revisar el manual del dispositivo y buscar en la sección de especificaciones técnicas cuál es la recepción del televisor, si es análoga o digital.

También detrás de la pantalla se especifica el modelo del dispositivo que luego puede ser buscado en Internet para conocer sus características.

La información del tipo de señal que recible el televisor se puede buscar desde el menú.

Se debe ir a a las opciones del dispositivo y buscar en el apartado de señal ya sea por antena o cable e identificar si el dispositivo dice que tiene señal digital con el formato ISDB-Tb.

O bien podrá enviar la marca y modelo de su televisor al correo electrónico consultastvdigital@telecom.go.cr.

En caso de que su dispositivo carezca de las cualidades para la televisión digital, puede considerar adquirir un convertidor.

Así como los televisores vienen con diferentes funciones, los convertidores tienen también diferentes características y se podrán adquirir de diferentes gamas, indicó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Existen desde los más básicos cuya única función es recibir la señal digital para desplegarla en dispositivos sin el estándar Japonés-Brasileño, hasta convertidores más sofisticados que permiten grabar programas y brindar funciones de interactividad.

Este dispositivo se puede adquirir en las tiendas comercializadoras de televisores y de electrodomésticos.

Nuevo entretenimiento

Con el cambio digital, los usuarios podrán percibir una serie de cambios en la forma de mirar la televisión abierta.

Por ejemplo, habrá más programación y mejor calidad, tanto de imagen como de sonido.

Además la señal digital podrá llegar a algunas zonas donde la señal analógica actualmente no llega y dará la posibilidad de ver televisión digital, de manera libre y gratuita en dispositivos móviles compatibles con el estándar japonés-brasileño.

También existirá la posibilidad de activar subtítulos durante la programación.

Uno de los grandes atractivos de este cambio es que da la posibilidad de brindar información complementaria a través de la pantalla, como por ejemplo, guía de programación, estado del tiempo, información de servicios públicos, entre otros.

La TVD permitirá liberar la banda de 700 MHz para que los operadores de telefonía celular brinden servicios avanzados de comunicación móvil. A la vez, se facilitaría un mejor aprovechamiento de las bandas de TVD (300 a 400 MHz), mayor calidad de señal y nuevos servicios.

La televisión digital se prepara para ingresar a los hogares y la mejor opción es preparar la sala y saber que se cuenta con los dispositivos adecuados para recibir el cambio en la televisión.

Camino hacia el encendido digital

Punto de partida: El Gobierno analizó en el 2009 la televisión digital y evaluó los estándares ATSC (EE.UU.), DVB-T (Europa) y ISDB-Tb (japonés-brasileño).

Elección de formato: En noviembre del 2010 el Gobierno anuncia que el encendido digital sería en diciembre del 2017 y se elige la norma ISDB-Tb para TDV.

Aprobación: El Gobierno anuncia en febrero del 2013 que las pruebas de TVD deben tener el aval del Viceministerio, basado en informe técnico de Sutel.

Experimentación: En setiembre del 2015 se aprueban 11 permisos experimentales para TVD tras dos años de parálisis debido a cambios en el viceministerio.

