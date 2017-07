APM Terminals pagará $900.000 de multa por atraso en terminal de contenedores

Kenneth Waugh, director de APM Terminals: ""La reacción del gobierno ha sido de sentirse decepcionados, y eso es comprensible, pero ellos reconocen que el proyecto no se puede hacer con menor calidad"

Los casi doce meses de atraso en la fecha final de construcción de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) costarán a la empresa una multa de $900.000 y un proceso legal con el gobierno, para llegar a una posible remediación.

LEA: Entrada en operación de megapuerto en Moín se atrasa un año más de lo previsto

Así lo confirmó Kenneth Waugh, director general de APM Terrminals, quien afirma que el atraso pretende garantizar la calidad de la terminal y la vida útil proyectada de 60 años, que se planteó originalmente..

La reacción ocurre luego de que la empresa que dirige anunciara que el inicio de operación de la obra se trasladaría hasta febrero del 2019: un atraso de 12 meses según la fecha estipulada en el contrato (febrero 2018).

"La reacción del gobierno ha sido de sentirse decepcionados, y eso es comprensible, pero ellos reconocen que el proyecto no se puede hacer con menor calidad" sostuvo en entrevista con EF.

¿A qué se deben los atrasos de un año que se experimentarán en el proyecto?

La desviación de unos 20 pilotes tiene una solución técnica muy sencilla técnicamente, pero tuvo un impacto grande en el cronograma, porque había un montón de elementos que entraron en juego.

Los pilotes solo requerían un cambio de diseño de ingeniería en la viga corona, la compactación... pero eso no requería mucho tiempo. Lo que pasó fue que se tomaron decisiones por no tener la certeza sobre la plataforma del muelle. El embarque de las grúas se atrasó y no podemos entregar la terminal sin grúas, por ejemplo. Hay un montón de elementos que entran en juego. Todo tuvo un impacto en la secuencia.

ANTECEDENTE:Director general de APM Terminals Moín, Kenneth Waugh: “En febrero del 2018 se operará al 100%”

¿En total, cuánto pagará APM en multas por este atraso?

Se llegará a los $900.000. El contrato es difícil comprender, porque hay varias multas. Hay una por entrega tardía de obra, que es gradiente, otra por entrada en funcionamiento, etcétera, pero hay un límite de $900.000 y se llegará a eso, por superar 180 días de atraso.

Después de que hay 180 días de atraso se llega a un proceso legal, en el que se puede pactar una remediación. Nos sentamos a hablar cómo podemos compensar ese tiempo adicional, viendo cómo está el avance.

¿Piensan negociar una remediación anticipada con el Gobierno?

Eso es lo que vislumbramos a futuro. Existe dentro de esa figura una remediación anticipada. Eso, en este momento, no está caminando. Esa es una de las opciones que existe. La Administración (el Gobierno) tendrá que decidirlo.

¿La empresa está comprometida a no tener más atrasos?

Estamos comprometidos a tratar de acelerar, incluso, el cronograma, pero este es un periodo de construcción de un año y medio más, y no sabemos qué vendrá. Meto la mano al fuego por este cronograma, siempre que no vengan fenómenos climáticos como un huracán, o algo parecido.

¿Qué posición externó el Gobierno acerca de este atraso?

Hemos tenido la comprensión del gobierno. La reacción ha sido de sentirse decepcionados, y eso es comprensible.Pero ellos reconocen que este proyecto no se puede hacer con menor calidad. Lo más importante de esto es que estamos garantizando la calidad de la terminal. Uno de los compromisos que la terminal va a tener una vida útil de 60 años. Ese es el elemento clave. Siendo el proyecto de infraestructura más grande del país, tiene que mostrar esa calidad.