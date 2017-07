PREGÚNTELE A RICHARD BRANSON

Richard Branson: Si estás atrapado, toma la iniciativa

A menudo me pregunto por qué estoy tratando de obtener un título. Mi esposo y algunos amigos me dijeron que me enfoque en mi negocio, pero nunca seguí adelante. Estoy en pos de una nueva aventura que lo pondrá en el mapa. Pero, ¿cómo utilizo la personalidad, pasión y propósito mientras sigo atrapada en un sistema? Malissa Burton-Valentine