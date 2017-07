Richard Branson: La mejor manera de decidirse sobre una idea de negocios

Tengo 44 años de edad. A mi edad, y como madre y esposa, ¿cuáles son los pasos básicos que debería seguir para iniciar un negocio exitoso? Tengo muchas ideas, pero me gustaría iniciar un negocio que me apasione y donde aplique mis habilidades. Kathia G. Arjona, Panamá

Las habilidades básicas requeridas para ser un emprendedor exitoso son la pasión, la determinación y la capacidad para aprender en el trabajo. Estas habilidades no dependen de la edad, la educación o la posición, y esa es la razón por la cual cualquiera puede convertirse en emprendedor.

Mencionas que eres mamá, ¡felicidades! Esto es fantástico, ya que ser madre es un atributo que puedes usar en tu provecho en los negocios.

En el mundo moderno, la gente está más interesada que nunca antes en las historias detrás de los productos que compra. Si se les da la opción, los clientes preferirían conocer los antecedentes de las empresas en las que depositan su confianza que solo comprar productos de conglomerados anónimos. Así que, cuando llegue el momento de promover tu negocio, preséntate como lo que eres: una mamá trabajadora que está en los negocios porque le apasiona el producto o servicio que está ofreciendo.

Virgin siempre ha sido una marca retadora y, en el pasado, nunca tuvimos el presupuesto para competir con grandes organizaciones cuando entramos en la industria. Por esta razón, habitualmente yo era el centro de cualquier campaña de mercadotecnia, ya fuera que volara a través del Atlántico en un globo aerostático para promover Virgin Atlantic o descendiera en rapel desde la cima del Palms Casino Resort en Las Vegas para celebrar el lanzamiento de una nueva ruta de Virgin America.

Los clientes respondieron positivamente porque vieron que la gente detrás de Virgin era solo eso, gente normal. Sintieron que podían confiar en nosotros, y teníamos que responder a esa confianza, lo cual seguimos esforzándonos por hacer todos los días.

Los clientes también quieren asegurarse de que una organización se conecta con sus ideales. Los clientes están mucho más conscientes socialmente de lo que muchas marcas les atribuyen. Así que asegúrate de destacar el propósito de la empresa. Haz que tu misión sea más que solo ganar dinero, y haz saber a tus clientes cómo y por qué lo estás haciendo.

Mencionaste que tienes varias ideas de negocio, pero para que seas verdaderamente exitosa, necesitas elegir la idea que más te apasione. Dirigir tu propio negocio no es un empleo de 9 a 5; es una forma de vida. Asegúrate de que te enfocas en algo en lo que disfrutarás dedicar mucho tiempo. No es coincidencia que yo lanzara Virgin Records cuando era veinteañero cuando lo que más me interesaba era la música, o que cuando me hice mayor y me apasioné más por permanecer sano lanzara Virgin Active.

Una forma de decidir cuál idea es mejor seguir es pensar en un perro persiguiendo una pelota de tenis. En mi experiencia, a los perros les encanta perseguir pelotas de tenis (¡a los nuestros ciertamente les encanta!). No importa qué esté haciendo un perro, o qué más esté ocurriendo, si lanzas una pelota de tenis, ese perro irá tras ella. Piensa en cuál es tu pelota de tenis. De todas tus ideas de negocios, ¿cuál capta tu atención, sin importar lo que estés haciendo? Esa es la idea a la que deberías dedicarte.

Una vez que decidas en qué idea enfocarte, lo siguiente es que te dispongas a probar que tu idea puede funcionar; antes de decidir destinar dinero o tiempo a hacerla realidad. Una forma de hacerlo es ponerlo todo en papel en un plan de negocios. Puedes descargar una plantilla de plan de negocios gratuitamente a través de Virgin StartUp, nuestra organización sin fines de lucro para emprendedores.

Nuestro plan se enfoca en realizar una investigación de mercado y empezar en pequeño. Así que piensa en una cosa que puedas hacer para probar si hay un mercado para tu negocio. ¿Quizá un grupo de Facebook o un sondeo en Internet pudieran ser un buen lugar para empezar?

Con muchas ideas y tu familia ahí para apoyarte, estás en buena posición de explorar oportunidades de negocio. Ahora solo necesitas perseguir esa pelota de tenis, crear confianza entre tus clientes y asegurarte de que pruebas que tu idea puede funcionar antes de lanzarte. ¡Buena suerte!

© 2017 New York Times News Service

Quién es Branson

Richard Branson es fundador de Virgin Group y compañías como Virgin Atlantic, Virgin America, Virgin Mobile y Virgin Active. Tiene un blog en www.virgin.com/richard-branson/blog. Se le puede seguir en Twitter en twitter.com/richardbranson. Para conocer más de Virgin Group, visite: www.virgin.com.