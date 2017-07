Richard Branson: Los cuatro beneficios de trabajar para otros

Esta es una pregunta que recibo con mucha frecuencia de parte de estudiantes que están tratando de decidir cómo deberían abordar sus carreras; después solamente, quizá, de los aspirantes a emprendedores que se preguntan si deberían seguir una educación superior o no.

Como probablemente sabes, yo dejé la escuela en la adolescencia para seguir mis aspiraciones empresariales, y mi consejo para la gente a menudo es: si tienes una gran idea que puede marcar una diferencia en el mundo, deberías saltar directamente a los negocios.

Dicho esto, ¡puedo entender que este enfoque no sea para todos!

Cuando estaba empezando, preferí aprender en el trabajo. Pero para otros emprendedores incipientes, podría tener más sentido trabajar para alguien más antes de iniciar un negocio. Hay muchos beneficios que pueden lograrse con este enfoque.

Mi amiga Sara Blakely es un gran ejemplo de una emprendedora que se benefició trabajando para otras empresas antes de lanzar su propio negocio, Spanx. Tras graduarse de la Universidad Estatal de Florida con un título en comunicaciones, aceptó un empleo en Walt Disney World, donde trabajó durante tres meses. Su siguiente paso fue vender máquinas de fax de puerta en puerta para una empresa de suministros de oficina. No era un trabajo fácil y enfrentó el rechazo casi diariamente. La gente le colgaba al teléfono, o incluso rompían su tarjeta de visita enfrente de ella.

Muchas personas se habrían desalentado y considerado renunciar al empleo, pero Sara considera ese periodo como una gran oportunidad de aprendizaje para cuando eventualmente lanzó su negocio: una compañía de ropa que empezó después de que tuvo la idea de cortarle los pies a unas pantimedias cuando no pudo encontrar ropa interior adecuada para un atuendo.

Fue finalista en mi programa televisivo de emprendimiento, The Rebel Billonaire , en el 2005, y en el 2012 se convirtió en la mujer multimillonaria hecha por su propio esfuerzo más joven en Estados Unidos. Sin ese periodo que pasó trabajando para otros, el negocio de Sara no sería lo que es hoy: una empresa multimillonaria y una marca conocida. Su caso demuestra que hay muchas lecciones que aprender siendo empleado antes de dirigir un negocio.

He aquí algunas de ellas:

1. Aprender cómo tratar a la gente. Trabajar para otra compañía te da la oportunidad de observar cómo los gerentes y los empleadores tratan a su personal. Ya sea esta una experiencia positiva o negativa para ti, es una oportunidad de aprender.

Si ves comportamientos que te gusten (acuerdos de trabajo flexible para el personal, por ejemplo, o recompensar a la gente cuando alcanzan las metas), entonces pueden replicar esto en tu negocio cuando lo lances. Por supuesto, también puedes usar este periodo para identificar conductas a evitar, como trabajar demasiadas horas o tratar injustamente al personal.

2. Aprender a delegar. Mis habilidades no son las adecuadas para la contabilidad, así que cuando iniciamos Virgin, contratamos a un contador, Jack Clayden, para que la llevara por nosotros. No habríamos hecho despegar nuestro negocio sin él; a menudo sabía mejor que nosotros cómo podíamos hacer realidad nuestra visión. Trabajando con Jack, aprendí que si quería hacer de mi negocio un éxito tendría que delegar. Al trabajar para otros, probablemente aprenderás cómo formar un equipo en el que puedas confiar y al que puedas empoderar para que las cosas se hagan.

2. Aprender cómo manejar un fracaso. El fracaso es inevitable para todo emprendedor, pero trabajar para alguien más antes de lanzar una compañía puede ayudarte a aprender cómo manejarlo. Ya sea que observes el fracaso de alguien más y aprendas de sus errores o experimentes el fracaso tú mismo, el proceso puede enseñarte mucho.

2. Aprender cómo manejar el equilibrio entre trabajo y vida personal. El equilibrio entre trabajo y vida personal es algo con lo que todos pasan apuros en cierto momento de sus carreras. Algunos emprendedores se encuentran trabajando 100 horas a la semana y se estresan tanto que se agotan.

Si aprendes cómo manejar tu equilibrio entre trabajo y vida personal cuando seas empleado, se te facilitará la vida cuando estés operando tu propio negocio. Personalmente, me gusta levantarme temprano para jugar tenis o practicar kitesurfing y pasar algo de tiempo con mi familia antes de empezar a trabajar cada día. Esa rutina me recuerda por qué hago lo que hago, y me ayuda a lograr el equilibrio correcto.

Quién es Branson

Richard Branson es fundador de Virgin Group y compañías como Virgin Atlantic, Virgin America, Virgin Mobile y Virgin Active. Tiene un blog en www.virgin.com/richard-branson/blog. Se le puede seguir en Twitter en twitter.com/richardbranson. Para conocer más de Virgin Group, visite: www.virgin.com.