Suiza es el país con mayores expectativas salariales

Con el objetivo de conocer cuánto esperan ganar las personas en diferentes partes del mundo, la consultora de recursos humanos Universum encuestó a 580.397 estudiantes de negocios e ingeniería de 57 países y les preguntó cuánto esperaban ganar en su primer año de trabajo.

Luego, destacó a los países con expectativas salariales más altas, donde ningún latinoamericano figuró dentro del top 10. Suiza lideró el ránking con un promedio de ingresos de ambas carreras de US$79.339 en un año (unos $6.600 por mes).

En segundo lugar quedó Dinamarca con US$ 59.583 (cerca de $5.000 al mes) en promedio, seguido de Estados Unidos con US$ 57.801 (unos $4.800 al mes).

El cuarto lugar fue para Noruega con US$ 53.193 (apenas por encima de $4.400 al mes). Alemania, en tanto, quedó en el quinto puesto con US$ 47.908 (cerca de $4.000 por mes), seguido de Qatar con US$ 44.200 (casi $3.700 al mes).