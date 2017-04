¿Cómo atraer y no empujar a los clientes hacia su marca?

Los medios sociales no solo se usan para ganar notoriedad si no también para estudiar sitios afines

Existe un gran potencial para aplicar el marketing de contenidos en los canales sociales, entre ellos, los populares como Facebook, Instagram y Twitter.

Sin embargo, no siempre se han explotado adecuadamente en las estrategias de marketing, ya que pocos entienden cómo aplicarlas en el mercadeo actual.

Para tener una estrategia de marketing de atracción exitosa, es importante contar con buen contenido para lograr mayor exposición de nuestra marca.

Un contenido de calidad que responde a las necesidades de nuestros clientes, que es original, atractivo y relevante, estimulará a quienes lo reciban a compartirlo con sus contactos. Bajo una correcta estrategia de contenidos, podremos traerlos de forma orgánica y en el mejor de los casos nos convertiríamos en sus referentes.

En los medios sociales existe un mercado potencial al cual las empresas podemos acceder con relativa facilidad siempre y cuando entendemos su comportamiento y logremos generar un plan estratégico de marketing que nos permita lograr nuestros objetivos.

En primera instancia, podemos hacer uso de los medios sociales, no solo para generar un canal que nos permita ganar notoriedad, si no también para estudiar sitios afines a nuestra marca y así conocer mejor a nuestro público objetivo. Una vez que hemos logrado conocer a nuestro público podemos idear que tipo de mensajes debemos hacer llegar para que estos sean asimilados de tal forma que el mensaje no quede olvidado o no se sienta como una intrusión.

Gracias al marketing de atracción, podemos trabajar con clientes potenciales que muestran interés en adquirir nuestros bienes o servicios y nos permite llegar a ellos de muchas maneras sin presionarles, gracias a contenidos de calidad que han sido ideados sobre las necesidades o expectativas de estos consumidores.

Si bien es más económico, una estrategia de marketing de atracción requiere de más tiempo, ya que comprende desde la creación de contenidos en blogs hasta la comunicación en redes sociales, pasando por SEO y SEM.

Por tanto, manejar y optimizar este tipo de campañas requiere de esfuerzo concentrados en la selección de sitios óptimos y palabras claves apropiadas y para ello se requiere de un equipo de que diariamente haga un optimo monitoreo el comportamiento de los canales seleccionados, haciendo los cambios necesarios que permiten cumplir el objetivo deseado

Por otra parte, el marketing de atracción debe renovarse constantemente obligando a los estrategas a analizar continuamente los resultados para optimizarlos.

Tomemos en cuenta que aún no todos nuestros clientes son internautas, así que el marketing tradicional debe seguir vigente en nuestras estrategias, además recordemos que mantiene un enorme alcance y credibilidad en sus audiencias, en este punto lo único que debemos procurar ser es una correcta integración de los canales que nos permita "atraer" en lugar de "empujar".

*El autor es director de planeamiento de Bit digital.