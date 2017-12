La mayoría de nosotros se concentra en todas las cosas que nos faltan por hacer en el trabajo. No obstante, estar viendo todo el tiempo una lista de pendientes puede tener un costo en tu bienestar emocional. En ocasiones también es importante reconocer y apreciar todo lo que has logrado. Toma descansos periódicos de la agitación del trabajo para pensar en lo que has tachado de tu lista de tareas. Debes tener una lista de “hecho” junto a la de pendientes, para que no pierdas de vista todo el progreso que has tenido. Una vez al mes, escribe qué salió bien o sentiste particularmente satisfactorio. Puedes usar esta evaluación para considerar cuáles proyectos te mantienen más involucrado y le dan más valor a tu organización. Después puedes poner tu atención en iniciativas similares en el futuro. (Adaptado de “6 Ways to Weave Self-Care into Your Workday”, de Amy Jen Su)