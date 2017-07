Niños de 4 a 12 años aprenderán a programar videojuegos en curso de tres meses

Costo del taller será de ₡150.000 y se impartirá en las instalaciones de Engineering For Kids en La Uruca, San José

/Engineering For Kids

Niños podrán aprender a programar videojuegos en un curso de tres meses que será impartido en las oficinas de Engineering For Kids en La Uruca.

Desarrollar videojuegos no es una actividad exclusiva para adultos, los niños también pueden incursionar en este campo.

Este es el objetivo que tienen la empresa Engineering For Kids y la Cámara Costarricense de Tecnología e Información (Camtic) con la creación del primer programa de diseño y programación de videojuegos para niños y niñas con edades de 4 a 12 años.

Con este programa, los niños crearán su propio videojuego a través del proceso de diseño de ingeniería, establecerán un guión gráfico y, definirán las reglas del juego con todos sus componentes.

El videojuego que programarán los niños de 7 a 12 años se denomina Ninja Attack, mientras que los niños de 4 a 6 años programarán Pioneros del Espacio y lograrán que su astronauta vaya a la luna.

Al final del curso los estudiantes tendrán su propio videojuego que podrán llevar a casa y jugarlo en una computadora con Windows.

Según Maribel Arce, directora académica de Engineering For Kids, los niños que aprenden a programar a temprana edad logran motivarse por la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que les abrirá nuevas posibilidades en carreras relacionadas con tecnología, y además desarrollan nuevas habilidades como el pensamiento lógico y creativo.

El curso se llevará a cabo en las instalaciones de Engineering For Kids en La Uruca, los sábados de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. El costo por los tres meses es de ₡150.000.

Las lecciones serán del 5 de agosto al 28 de octubre de este 2017.

Puede obtener mayor información comunicándose a los teléfonos 4702-3232, 4702-3535 y 8557-2555.