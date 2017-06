‘Streaming’ aviva la duda si la televisión por cable es necesaria

El streaming despertó pasiones con su oferta de series, películas, documentales y playlists . Sin anuncios y sin horarios.

Depender de horarios y lamentarse por no poder ver un capítulo es cosa del pasado.

Un fenómeno que ha presionado a las cableras para que diversifiquen su cartera de contenidos.

Así es como se aviva la duda si la televisión por cable sigue siendo necesaria o ya es tiempo de cortarla. Mientras que plataformas como Netflix, Amazon Prime y HBO Go deambulan por la red seduciendo a más y más usuarios.

En el país las operadoras Claro, Kölbi y Movistar, así como las cableras Tigo, Telecable y Cabletica, son ejemplos de empresas que decidieron plantarse ante las grandes opciones de streaming y han diseñado paquetes para retener a sus clientes.

Entre los diferenciadores que las firmas ofrecen están los estrenos, eventos en vivo (noticias y deportes) y, en otros casos, no cobrar por ninguna suscripción adicional y el ahorro en el consumo de datos en sus plataformas.

En EF hicimos un recuento de ofertas para que compare y decida cuál es el paquete que se adapta mejor a sus gustos.

¿Qué ofrecen?

Para decidirse entre una oferta u otra hay factores que pueden ser determinantes en su elección.

En cuestión de precios, Netflix ronda entre los $7.99 y los $11.99 mensuales. Esta plataforma ofrece tres planes de membresía que determinarán cuántas personas pueden ver series y películas al mismo tiempo y el tipo de definición (estándar, alta definición o definición ultra alta).

Netflix se ha caracterizado por contar con sus propias producciones como Orange is The New Black y House of Cards .

HBO Go ya está en Costa Rica con la opción de suscribirse como un servicio independiente a través de las tiendas digitales desde cualquier dispositivo con los sistemas operativos iOS y Android.

El precio mensual para los clientes de Apple es de $9.99, mientras que los que tengan una cuenta en Google será de $4.90.

En el caso de Amazon Prime, el costo para los nuevos clientes es de $2.99 al mes durante los primeros seis meses y luego pasa a los $5.99 mensuales.

A estos servicios se les debería agregar el valor que paga el usuario por Internet (móvil o fijo).

Según Amazon, emplean una tecnología de compresión de video que utiliza menos datos sin afectar la calidad visual. La plataforma tiene disponible tres tipos de definición de imagen.

En cuanto a los costos de las cableras los precios van desde los ¢18.000 al mes según el paquete que adquiera. Estas compañías ofrecen Internet, televisión por cable, canales de streaming (en algunos casos hay cobros adicionales por más canales) y otros añaden telefonía.

Los suscriptores también podrán descargar los capítulos para verlos cuando no tengan conexión a Internet. Esta es una opción que también brinda Netflix.

Las cableras optaron por ofrecer estrategias integrales en las que le dan a los usuarios la opción de ver eventos en vivo, contenidos locales y sin un costo adicional para ofertas de streaming .

Norman Chaves, director de asuntos corporativos de Tigo, explicó que impulsan un mejor uso de ambas tecnologías (cable e Internet), pues transmiten eventos en vivo y contenidos en línea.

Cabletica Play es otra plataforma de contenidos en línea que contiene películas, series, deportes, infantiles y además cuenta con el canal de deportes TD+. Los clientes de igual forma pueden registrarse sin costo adicional.

“Existe una demanda desagregada de consumo y por eso nos hemos preparado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de otros dispositivos que conviven con la televisión”, dijo José Gutiérrez, gerente de nuevos negocios de Cabletica.

Las operadoras de telefonía móvil utilizan como gancho datos gratis para plataformas de streaming y estrenos.

Por su parte, Karla Espinoza, gerente de comunicación de Movistar, afirmó que la compañía brinda Internet adicional gratis para uso en apps como Movistar Play, Netflix, HBO Go, Amazon Prime, y las de música.

Claro Video es otra alternativa que tiene más de 36.000 títulos de las películas más recientes y también ofrece la posibilidad de alquilarlas por ¢750.

En Kölbi, existe el plan de hogar TV Digital que ofrece 107 canales en ese formato, pero solo algunas zonas.