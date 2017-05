Piden homogenizar mediciones de frecuencias de cara a la TV digital

Si no contamos con un protocolo homogéneo, adaptado al país, corremos el riesgo de que las potencias de transmisión no sean las indicadas

Las diferencias en las mediciones de frecuencias que realiza la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y los empresarios siguen siendo de preocupación en la industria de cara al proceso de encendido de la televisión digital.

Mientras que la Sutel insiste en que utiliza los protocolos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) advierte que si no hay homogeneidad en las mediciones podrían presentarse problemas en la potencia, calidad y cumplimiento de las concesiones.

"Todo lo anterior repercute en la población, porque debemos ser claros a la hora de comunicar cómo será recibida la señal y cuáles son las recomendaciones para que las personas tengan una experiencia adecuada en el uso de la televisión digital gratuita", recalcó Oscar Emilio Barahona, presidente de Infocom.

Por su parte, la Sutel –tanto en una respuesta dirigida a Infocom como ante la consulta de EF– sostiene que el procedimiento utilizado está apegado a los estándares de la UIT.

"Esta Superintendencia cumple con los protocolos de medición que se encuentran acordes con el procedimiento aprobado mediante la resolución RCS-199-2012 'Protocolo general de medición de señales electromagnéticas' publicado el alcance digital N° 104 de La Gaceta N° 146 del 30 de julio del 2012", indicó Glenn Fallas, director de calidad de la Sutel.

Fallas agregó que ese procedimiento está apegado a los estándares definidos por la UIT sobre mediciones de intensidad de campo eléctrico, incluidas en las recomendaciones sobre mediciones de anchura de banda y de intensidad en las estaciones.

La situación se estaría produciendo porque –según la Superintendencia– los grupos de trabajo realizan las mediciones con equipos y antenas propios, se ubican en diferentes puntos de cada localidad, con diferencias de entre 5 y 50 metros aproximadamente entre cada uno; y obtienen resultados que difieren por dichas condiciones y los obstáculos que normalmente obstruyen las señales.

Las diferencias en las mediciones es una de los temas que podrían afectar la meta de realizar el encendido de la televisión digital en diciembre próximo.

Reiteración

Los empresarios reiteraron tanto al Viceministerio de Telecomunicaciones como a la Sutel que las mediciones que hace la Sutel no coinciden con las que realizan sus técnicos.

"Varios de nuestros afiliados, concesionarios de permisos experimentales de televisión digital, nos externaron (la preocupación) con respecto a la forma y los protocolos que se están siguiendo para realizar las mediciones de señales de radiodifusión", señaló Barahona. "Nos han indicado que se presentan diferencias entre los protocolos de medición y, por ende, importantes diferencias en los resultados que han obtenido las empresas, el Viceministerio y la Sutel".

Barahona explicó que es muy importante que los estudios técnicos que hacen las empresas, la Sutel y el Viceministerio sean homogéneos en cuanto a los protocolos para realizar las mediciones de radiodifusión.

Infocom afirma que aspectos técnicos como el tipo de antena que se utilice para hacer la medición es determinante para los resultados.

"Si no contamos con un protocolo homogéneo, adaptado al país, corremos el riesgo de que las potencias de transmisión no sean las indicadas. Asimismo, diferencias significativas en los protocolos y las mediciones pueden tener consecuencias contractuales que determinen si una televisora cumple o no con su concesión", advirtió.

Adaptar protocolos de UIT

La Cámara reconoce que el proceso hacia la digitalización contiene elementos que son nuevos en una gran parte de América Latina, incluida Costa Rica. Pero eso mismo exige absoluta claridad acerca de los métodos que se utilizan para realizar las mediciones.

Así, los empresarios, el Viceministerio y Sutel podrán comunicarse fluidamente sobre este particular, de cara al encendido digital.

Según Infocom los protocolos deben estar adecuados a la realidad social, económica y geográfica, entre otros aspectos, de nuestro país.

"Es inadecuado que se utilicen únicamente los parámetros que recomienda la UIT porque no toman en cuenta condiciones particulares que existen en Costa Rica y por supuesto no son de acatamiento obligatorio, sino que son únicamente recomendaciones o mejores prácticas", resaltó Barahona.

La Cámara sostiene que eso se justifica jurídicamente pues el espectro radioeléctrico es un bien demanial, que le pertenece al Estado y por ende, no puede estar sujeto a ningún otro ente, según lo ha indicado la Procuraduría General de la República y la misma UIT.

Según Barahona esa adecuación debe incluir las recomendaciones de los ingenieros japoneses (cuyo estándar ISDB-Tb en la versión brasileña será utilizado en el país), el conocimiento de los ingenieros de las empresas y la experiencia adquirida tanto anteriormente como en este proceso.

Recalcó que es inconveniente emular protocolos de otros países con condiciones geográficas, climáticas, económicas y sociales muy distintas a las de Costa Rica.

Respuesta de Sutel

En marzo anterior la Superintendencia emitió una respuesta a Infocom sobre este planteamiento.

Según Barahona, en la respuesta se les indicó que la Sutel prefiere esperar a que el personal de la subcomisión técnica complete todas las mediciones.

Entonces se informará sobre esos resultados obtenidos de las transmisiones de radiodifusión televisiva bajo el estándar ISDB-Tb, para no adelantar criterio o brindar resultados parciales que no implique el análisis de la totalidad de los datos.

Por su parte, Glenn Fallas, de Sutel, respondió a EF que la Sutel utiliza para estas mediciones dos unidades móviles del Sistema Nacional de Gestión y Monitoreo de Espectro, con equipo especializado para este tipo de evaluaciones con lo más reciente de la tecnología.

"Además, este equipo cuenta con las calibraciones técnicas al día", destacó Fallas. "Las diferencias entre las mediciones de Sutel con respecto a las mediciones realizadas por otras instancias, podría ser porque cada grupo de trabajo realiza las mediciones con equipos y antenas propios".