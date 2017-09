Richard Branson: Nunca se es demasiado viejo para ser emprendedor

Henry Ford no empezó Ford Motors hasta que tenía 40 años. Reid Hoffman no registro en la bolsa LinkedIn hasta que tenía 43. Arianna Huffington lanzó el enormemente exitoso Huffington Post a los 55. ¡Yo tengo 66 y soy fundador de una compañía que ofrece viajes al espacio!

Aunque esos emprendedores eran de edad mediana cuando encontraron el éxito (mocosos comparados conmigo), sé que hay muchas personas de mi edad y mayores que apenas están empezando sus carreras como emprendedores. La edad no es importante en el emprendimiento; lo que importa más es la disposición a seguir tu pasión.

Quizá no sea una sorpresa para los lectores que estoy escribiendo esto en un día de descanso durante el Desafío del Esfuerzo de Virgin. Nuestro equipo ha estado ocupado caminando, andando en bicicleta y nadando a lo largo de cientos de kilómetros a través de Italia. Estoy aquí con mi familia, amigos y muchas personas de varias compañías dentro del grupo Virgin, todos los cuales decidieron decir “Al diablo, hagámoslo”, y lanzarse a la aventura de su vida. Ha habido algunos accidentes (mi hijo, Sam, sobrevivió a una caída muy desagradable recientemente) y algunas lágrimas y heridas, pero también ha habido mucha alegría y risas y hemos obtenido una enorme sensación de logro a lo largo del camino.

El objetivo del Desafío del Esfuerzo de Virgin es recaudar dinero para Big Change, una fondeadora para proyectos de caridad que ayuda a jóvenes, pero también gira en torno de motivarse uno mismo a hacer algo que no consideraba fuera posible. A lo largo del camino, hemos recordado que el crecimiento se da cuando uno sale de su zona de confort, y que se pueden lograr cosas verdaderamente extraordinarias cuando se tiene el apoyo de otros.

También he aprendido que no hay un límite para intentar cosas nuevas. La mayor distancia que había recorrido en bicicleta antes de este desafío eran 30 kilómetros; ¡ahora me las he arreglado para cubrir cientos en pocas semanas!

Así que aquí está mi pregunta para ti, Joseph: ¿Las mismas lecciones no pueden ser aplicadas a tu carrera?

Nadie debería sentir nunca que está estancado en su situación, o que tiene que conformarse con lo que ha conseguido porque tiene cierta edad. Si piensas que entrar en los negocios sería gratificante, por supuesto, hazlo. Mi decisión de emprender solo esfuerzos que encuentro gratificantes ha ayudado a hacer exitosa a Virgin. Como he escrito antes, cuando mis amigos y yo éramos jóvenes, la música era nuestra pasión, así que nuestra primera empresa, Virgin Records, fue concebida a partir de nuestra esperanza de zambullirnos en nuestros pasatiempos; es decir, escuchar música, ir a espectáculos y pasar el rato con estrellas de rock .

Cuando maduramos, nuestros intereses cambiaron. Años después, nuestro equipo se sintió fascinado con los viajes aéreos, así que lanzamos Virgin Atlantic. En estos días, estamos interesados en abrir los viajes espaciales a las personas comunes, así que lanzamos Virgin Galactic.

Todo lo que un emprendedor necesita para entrar en una nueva industria es la disposición de aprender. Hemos empezado muchísimas compañías a lo largo de los últimos 40 años, en industrias completamente diferentes; dirigir cada una de ellas requiere tipos de experiencia totalmente distintos. De manera comprensible, hemos tenido que innovar constantemente, y yo he aprendido muchas habilidades nuevas a lo largo del camino.

Una cosa que nunca he hecho es separar el trabajo de la diversión. Todo es lo mismo, y siento que si no puedes crear este tipo de mentalidad, entonces es probable que un cambio de carrera, o incluso un desafío físico, funcione, sin importar qué edad tengas. Solo recuerda: la evolución y el desarrollo no te caerán solos en el regazo; tienes que salir y hacer que las cosas sucedan.

En conclusión: si eres entusiasta y estás motivado para iniciar una empresa o aprender una nueva habilidad, ¡lánzate a ello! Yo recibo muchos mensajes de jóvenes emprendedores que preguntan si son demasiado jóvenes o inexpertos para empezar, y les ofrezco el mismo consejo que a los emprendedores de más edad: sigue tus pasiones; aprenderás sobre la marcha.

¡Buena suerte!

