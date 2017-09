Richard Branson: Cómo manejar a los negativistas

Disfruto saber de lectores como tú, personas con ideas que realmente pudieran marcar una diferencia en la vida de otros. Lamento, sin embargo, escuchar que tu confianza parece haber sido minada por las críticas y una falta de apoyo.

La desafortunada verdad es que cuando eres emprendedor a menudo te topas con actitudes negativas, sin importar dónde estés. Recuerdo mis primeros días, la idea de convertirte en “emprendedor” era ridícula; ciertamente no era el sueño extendido que es actualmente.

En mi juventud, ya me habían dicho en la escuela que no tendría éxito. Posteriormente, una vez que probé que mis maestros estaban equivocados al lanzar Virgin Records, hombres de negocios más establecidos me dijeron que no siguiera adelante con mi idea de iniciar una aerolínea, ya que nunca podría competir con British Airways.

De hecho, probablemente me deben haber dicho “no podrás hacer eso” sobre al menos un aspecto de todos los negocios Virgin que nuestro equipo ha lanzado. No escuché, por supuesto, porque he aprendido una lección valiosa: Nunca lo sabrás sin lugar a dudas a menos que lo intentes.

LEA: Nunca se es demasiado viejo para ser emprendedor.

Es simplemente natural que las actitudes negativas te hagan cuestionarte a ti mismo y a tus ideas de negocios. Pero es vital que no permitas que esa desaprobación te desaliente. Las opiniones de otras personas no siempre son correctas, y aunque algunas críticas quizá sean constructivas, en algunos casos son meramente destructivas.

No permitas que las críticas eviten que sigas tu sueño. Rodéate de personas que crean en ti. Si tu familia, tus amigos y tu comunidad no te apoyan, recuerda que siempre puedes contactar con otros emprendedores en Internet.

Busca grupos como nuestro Virgin Media Pioneers, un sitio donde los emprendedores pueden reunirse para compartir consejos y relacionarse. Más cerca de ti, el apoyo está disponible a través de iniciativas como el Centro Branson de Emprendimiento en el Caribe, que ayuda a emprendedores en ciernes como tú a trabajar con mentores para desarrollar sus habilidades.

Pero, como siempre digo, la única persona que necesita creer sinceramente en tu idea eres tú. Debes tener la pasión y el impulso para seguir adelante cuando otros expresen dudas sobre tus aspiraciones.

LEA: Comienza con poco pero piensa en grande.

Ahora bien, cuando se trata de una idea como la tuya, la mejor manera de determinar si pudiera ser rentable es probarla. Desarrollar una aplicación a menudo es costoso, así que lo último que quieres hacer es crear algo que tenga funciones innecesarias, o a la que la gente no responda. Aunque es cierto que las aplicaciones gratuitas son populares, crear una con valor real y una experiencia para el cliente superior convencerá a los usuarios de pagar.

Así que crea un producto viable mínimo –una versión de tu aplicación con funcionalidad básica– lo más barato que puedas, y dalo a conocer. Luego recibe retroalimentación de todas las personas que puedas, incluso las personas que fueron negativas sobre tus ambiciones. Esto te ayudará a desarrollar algo que la gente realmente quiera usar.

Además, realizar un poco de investigación de mercado sobre tus clientes potenciales y competidores –lo cual, gracias a internet, es fácil y a menudo gratuito– te ayudará a llegar a un buen precio para tu aplicación. ¡Luego sigue adelante!

Siempre habrá personas que sean recelosas de las nuevas ideas, o que busquen desanimar a otros que quieren hacer las cosas de manera diferente. Lo sé porque ese tipo de personas me han criticado y desalentado muchas veces en mi carrera.

Sin embargo, todo lo que necesitas hacer es permanecer apasionado, trabajar duro y apegarte a tus creencias. Y no hay razón para temer al fracaso; en tanto aprendas de la experiencia, te levantes y empieces a trabajar en la siguiente aventura. ¡Buena suerte!

© 2017 New York Times News Service

Quién es Branson

Richard Branson es fundador de Virgin Group y compañías como Virgin Atlantic, Virgin America, Virgin Mobile y Virgin Active. Tiene un blog en www.virgin.com/richard-branson/blog. Se le puede seguir en Twitter en twitter.com/richardbranson. Para conocer más de Virgin Group, visite: www.virgin.com.