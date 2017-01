Costa Rica Open Future: 22 startups en casi tres años

La incubadora Costa Rica Open Future cumplirá este 2017 tres años de operar en el país y ya ha incubado a 22 startups.

De ellas, siete aún se mantienen trabajando en las instalaciones situadas en la sede del Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT), en Rohrmoser.

La iniciativa –de carácter público y privado– es encabezada por Telefónica y CeNAT, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Juan José Muñoz, coordinador de la incubadora, dijo que a más tardar en abril se terminaría el proceso de renovar el convenio con las autoridades de gobierno –originalmente de tres años– para continuar operando.

El centro de asesoría y mentoría, que recibe nuevos negocios cada seis meses, está dirigido a startups innovadoras, de carácter tecnológico y con potencial para escalar en el mercado.

Así que si su idea de negocio o emprendimiento cumple con estas características, puede irse preparando para que sea considerado en la próxima convocatoria.

De acuerdo con Muñoz, esta se realizará aproximadamente en el mes de marzo o de abril para elegir a la cuarta generación de participantes.

¿Cómo funciona?

Los interesados aplican digitalmente una vez que se realiza el llamado, se hace una ronda de revisión de las iniciativas remitidas, se escogen 20 proyectos con potencial y se entrevistan a sus proponentes.

Finalmente, se selecciona a los ganadores. Entre seis y ocho proyectos tienen la posibilidad de instalarse en la incubadora.

“En el programa vemos temas de emprendimiento, creatividad, innovación, mercadeo, ventas y modelo de negocios, con el propósito de que los emprendimientos salgan con un modelo de negocios validado a pequeña escala”, expresó Muñoz.

Esta es la tercera generación de participantes de Costa Rica Open Future. Cortesía Costa Rica Open Future.

Beneficios

La iniciativa funciona en un área llamada Createc (dentro del CeNAT) en el que se desarrolla lo que la incubadora denomina crowdworking, que le permite a los participantes interactuar con otros emprendedores, trabajar con mentores y expertos en el campo de su empresa.

“Como emprendedores a veces sufrimos al trabajar en solitario", explicó Múñoz. "Este espacio permite que puedan estar en un mismo lugar y se ayuden unos a los otros. Ahí reciben charlas, talleres, pero más que todo fluyen ideas. Entonces, tal vez la experiencia de vida de un emprendedor le pueda ayudar a resolver un problema a uno de los otros emprendedores".

En el Createc hay áreas para sostener reuniones, videoconferencias, así como para trabajar de manera privada; se cuenta con servicios básicos como teléfono, fax, Internet de banda ancha, y dirección postal, entre otras facilidades.

El programa también posee una plataforma en línea –a la que tiene la opción de acceder cualquier emprendedor, sin importar si fue admitido o no– en la que puede registrar su startup y visualizar contenido educativo que le ayude a desarrollar o a mejorar su negocio.

Según Muñoz, recientemente se renovó este espacio virtual para incluir más material que sea de provecho para quien lo visita.

Por ejemplo, algunos temas que se pueden encontrar son: propuesta de valor, modelo de negocio, ciclo de vida del cliente, empatía, historias, tormenta de ideas, análisis de errores, discurso del ascensor y formatos de comunicación oral, entre otros.

Startups

Algunos de los proyectos que han participado en la incubadora son Clicker, que consiste en un sistema que cuantifica el tráfico en una tienda o en un área específica, se generan datos en tiempo real, con el propósito de comprender el comportamiento de un comercio y crear soluciones que mejoren sus ventas y servicios.

También se encuentra Güenas, una aplicación que trabaja por medio de un código QR, que permite controlar el acceso de personas a áreas privadas como condominios y residenciales.

Actualmente, se encuentra incubada la startup Processim Labs, que desarrolló un simulador de casos de negocios para dispositivos móviles dirigido a estudiantes. Este proyecto ganó la competencia Get in the Ring, en la categoría de peso liviano.

También está participando la startup Magenta BioLabs, que transforma subproductos agrícolas en ácido hialurónico, el cual es empleado en la elaboración de cosméticos antiedad.

Este negocio ganó la categoría de lucro (en la etapa de crecimiento) en la competencia de negocios Yo Emprendedor y la categoría de peso mediano en el concurso Get in the Ring.

