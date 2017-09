iPhone X intenta superar las tecnologías que ya existen en otros 'smartphones'

En un ambiente en el que la memoria de Steve Jobs estuvo siempre presente, Apple develó sus más recientes teléfonos: iPhone 8, iPhone 8 Plus y su estrella el iPhone X.

La presentación se realizó este martes en el nuevo teatro Steve Jobs, ubicado en California, Estados Unidos. Al ritmo de "All you need is love" de The Beatles, Apple comenzó con su keynote en el cual se ansiaba conocer lo que sería el tan esperado iPhone que celebra su décimo aniversario.

Tim Cook, CEO de Apple, anuncia el nuevo iPhone X en el Teatro Steve Jobs, en Cupertino California.

Su antesala fue el lanzamiento del nuevo Apple Watch Serie 3, el que se caracterizó por contar con conexión al celular; con este dispositivo se pueden recibir llamadas desde la muñeca, así como hacer streaming de música.

Luego fue el turno del Apple TV, que entre sus mejoras mostró la capacidad para reproducir contenido en 4K HDR. Así como, la apertura para deportes y noticias en vivo.

Estos fueron importantes lanzamientos que entusiasmaron al público, pero que todavía esperaba con ansias al producto emblemático de la manzana.

Y así sucedió cuando el CEO de Apple, Tim Cook, le abrió paso al iPhone 8 y el iPhone 8 Plus.

Jeff Williams, jefe de operaciones de Apple, muestra el nuevo Apple Watch serie 3.

La presentación de los que no serían los celulares más potentes de Apple

El iPhone 8 y el iPhone 8 Plus no presentan mayores cambios con respecto a sus antecesores, el iPhone 7 y 7 Plus.

Entre sus principales características están que sus pantallas son de 4,7 pulgadas (11,93 centímetros) y 5,5 pulgadas (13,97 cm), prometen un desempeño más eficiente, al tiempo que consumen menos energía; y presenta un elegante diseño con vidrio tanto en la parte frontal como la trasera que le permiten tener una carga inalámbrica.

La grata sorpresa que dio este dispositivo es que fue diseñado para aceptar la realidad aumentada.

Su pantalla tiene una resolución de 1.920 x 1.080 pixeles, cuenta con un mejorado procesador que es el A11 Bionic de seis núcleos.

Phil Schiller, vicepresidente de mercadeo de Apple, presenta las características del iPhone 8 en el Teatro Steve Jobs, California.

También tiene una cámara trasera de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica y graba video en 4K. Su cámara frontal es de 7 megapixeles.

La versión del iPhone 8 Plus tiene doble cámara.

Tiene lector de huellas, Touch ID y es resistente al agua.

Su almacenamiento es 64GB y 256GB y su precio va desde los $799 para el mercado de Estados Unidos, donde se venderán a partir del 22 de setiembre. En Costa Rica estos teléfonos estarán disponibles en las tiendas iCon en octubre y su precio aún está por definir.

One more thing...

El recuerdo de Steve Jobs estuvo tan presente, que el mismo Tim Cook dijo la famosa frase "one more thing" para introducir al iPhone X (por significar 10 en números romanos).

Llegó el momento del cambio con el iPhone X, desde su apariencia física, hasta sus capacidades de software muestran a un renovado dispositivo que tiene como objetivo superar las tecnologías con las que ya cuentan los otros smartphones de la competencia.

Phil Schiller, vicepresidente de Apple, realizó la presentación de las principales características del IPhone X este 12 de setiembre en las instalaciones de la compañía en Cupertino, California.

Si bien es cierto que otros celulares ya cuentan con modos de retrato para mejorar los selfies, doble cámara, reconocimiento facial y carga inalámbrica, el iPhone X quiere tomar ventaja de los demás y mostrar por qué vale la pena gastar $999 en su teléfono insignia.

A primera vista, el iPhone X tiene un gran cambio: se despidió del botón home (ubicado al frente en la pantalla). Este teléfono tiene nuevas maneras de interactuar, ya no con presiones, sino con gestos a través de la pantalla. Por ejemplo, para ir a la pantalla de inicio se desliza el dedo hacia arriba.

En cuanto a su diseño, destaca por tener una pantalla casi sin bordes de 5,8 pulgadas (14,73 cm), similar a lo que ya se observa en celulares como el LG G6, Samsung Galaxy S8, y Galaxy Note 8.

Otro cambio significativo es que ya no necesita de la huella dactilar para desbloquear el teléfono, pues ahora esta función se realiza con el Face ID, o sistema de reconocimiento

El iPhone X cuenta con machine learning, que le permite al dispositivo conocer quien es su propietario, y es capaz de idenficarlo en caso de que se coloque anteojos, cambie su peinado, crezca la barba y demás cambios que puedan suceder en el rostro.

Este sistema de reconocimiento facial se distingue de los demás, por ejemplo el Samsung Galaxy S8, por contar con un sensor infrarrojo que es capaz de funcionar aún estando en condiciones de poca luz.

Aunque en el evento en vivo, hubo unos segundos de suspenso porque el Face ID funcionó hasta el cuarto intento. Al parecer la iluminación le jugó una mala pasada a Apple.

El lector de huellas desapareció del todo en el iPhone X.

La cámara del iPhone X es dual de 12 MP, y en esta ocasión se diferencia por tener sus lentes en posición vertical.

Este es el teléfono más caro de la manzana. Para el mercado de Estados Unidos será desde $999 y estará disponible a partir del 3 de noviembre, mientas que para Costa Rica estará en las tiendas iCon a partir de la última semana de diciembre.

Philip Schiller, vicepresidente de Apple, dio a conocer las características de los IPhone presentados este 12 de setiembre en California, Estados Unidos.