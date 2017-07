Red 506: pagar por Internet es ya lo usual, como típico sigue siendo que empresas no estén preparadas

Los usuarios costarricenses ya tienen tanta confianza en pagar servicios, realizar transacciones bancarias y comprar por Internet que eso resulta lo usual, pero siguen sin encontrar el mismo nivel de respuesta de parte de las empresas locales.

Según el estudio Red 506, elaborado por Unimer para EF, el 85% de los consultados respondieron que sí realizan transacciones en línea.

"Ya se han superado los miedos y adquirido confianza en el uso de la tecnología", confirmó Noé Soto, de la firma Ncubo, que desarrolló la plataforma Nimbus para venta de productos.

El informe será presentado el próximo martes 8 de agosto en el hotel Wydham Herradura.

Los usuarios señalan que el pago de servicios públicos y privados, las transferencias bancarias, el pago de entradas al cine y a eventos y el pago de transporte son las transacciones en línea que más realizan.

El estudio Red 506 reveló que las app de los bancos y la de Uber están entre las principales aplicaciones que los usuarios consideran indispensable tener, junto con las de mensajería y entretenimiento (video y música streaming).

"El tico es menos tímido y las nuevas generaciones comprenden que el uso de la tecnología se involucra cada vez más en nuestras actividades diarias", reiteró Soto.

Lo que favorece esta situación es la penetración de la telefonía e Internet móvil y el uso masivo de smartphones, lo que favorece la realización de las transacciones en cualquier momento y lugar.

La tendencia se fortalecerá con el aprovechamiento de la inteligencia artificial (con chatbots) y la integración de asistentes digitales (sistemas de reconocimiento de voz) para asesorar de manera virtual a los clientes.

A eso se suma la posibilidad de entregas de compras utilizando drones.

Sin embargo, los usuarios –advierte Red 506– acusan que las empresas usualmente no informan sobre los precios, no responden en forma inmediata las consultas que se les hacen y no tienen promociones atractivas, entre otros inconvenientes que enfrentan.

Soto también agrega que falta desarrollar operaciones digitales entre empresas (tipo B2B, por sus siglas en inglés) y se debe mejorar la logística interna.

Asimismo, los impuestos, la tramitomanía, la privacidad de los datos y la seguridad son pendientes que se deben resolver para aumentar las transacciones a través de Internet.