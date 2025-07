Dos gigantes estadounidenses del mundo de los restaurantes anuncian su llegada a Costa Rica

Conocida por sus panqueques y desayunos, la cadena estadounidense IHOP está muy cerca de debutar en el mercado costarricense. Mientras que Applebee’s, un concepto de restaurante de comida casual, prepara su regreso al país luego de su cierre en 2020.

Aunque aún no hay fecha de apertura, el periódico La Nación dio a conocer que ambas marcas preparan inauguraciones conjuntas y sus locales estarán ubicados en Plaza Tempo, en Escazú. De hecho, en redes sociales también han dado pistas sobre sus aperturas.

BLT UK Holdings Limited sería la empresa encargada de traer a Costa Rica las dos franquicias, que son propiedad de Dine Brands Global. La estrategia de expansión incluye la apertura de ambas marcas en varios países, entre ellos Costa Rica, durante 2025.

The International House of Pancakes (IHOP) es una cadena estadounidense que inició operaciones en julio de 1958 en California. Anteriormente, en 2017, la empresa había anunciado sus planes de abrir al menos 10 locales en Costa Rica, sin embargo, el proyecto no se materializó.

Por su parte, Applebee’s cerró las puertas de sus restaurantes en Costa Rica a inicios de 2020, después de 10 años en el mercado. En ese momento eran operados por Dine Equity. Específicamente los locales se ubicaban en el centro comercial Terrazas Lindora, en Santa Ana; Plaza Carolina, en San Pedro de Montes de Oca; y Cariari, en la entrada de Plaza Real Cariari, en Heredia.

El cierre se debió a que, según la empresa, la rentabilidad de la cadena no ha sido idónea para mantener la operación. Esto llevó al despido de 90 trabajadores a quienes la empresa aseguró cancelarles sus prestaciones de ley.

En 2024, Applebee’s generó aproximadamente $4.240 millones en ventas en Estados Unidos. IHOP alcanzó ventas por $3.530 millones en ese país.