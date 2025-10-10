Blogs

Electrodomésticos impulsados por IA y mobiliario que destaca internacionalmente: estas son las novedades de ExpoCasa 2025

La feria, de entrada gratuita, tendrá lugar del 16 al 19 de octubre en Parque Viva

EscucharEscuchar
Por Jimena Rodríguez Zamora

ExpoCasa 2025 llegará a Parque Viva del 16 al 19 de octubre próximos. Esta edición presentará las más recientes novedades de las empresas del sector, las cuales compartirán sus innovaciones con el público.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
expocasaexpocasa 2025novedades expocasaparque vivaSamsungCastelleEcopiscinasVitro DesignBespoke AIAI homeSmartThings

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.