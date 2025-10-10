Electrodomésticos impulsados por IA y mobiliario que destaca internacionalmente: estas son las novedades de ExpoCasa 2025

ExpoCasa 2025 llegará a Parque Viva del 16 al 19 de octubre próximos. Esta edición presentará las más recientes novedades de las empresas del sector, las cuales compartirán sus innovaciones con el público.

El Financiero conversó con los encargados de cuatro de ellas para conocer en detalle las principales propuestas que exhibirán durante la feria.

ExpoCasa 2025, de entrada gratuita, tendrá lugar del 16 al 19 de octubre en Parque Viva. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Tecnología y electrodomésticos conectados

En el área de tecnología, Samsung mostrará sus más recientes innovaciones en electrodomésticos desarrollados bajo una plataforma de hiperconectividad, que integra la inteligencia artificial en su funcionamiento.

La oferta incluye centros de lavado, hornos y refrigeradoras. Según indicó Joan Restrepo, trainer CE de Samsung Costa Rica, en entrevista con EF, el objetivo será que el público experimente de primera mano cómo la inteligencia artificial se incorpora a la cotidianidad del hogar:

“Nuestro refrigerador Bespoke AI Home incluye una cámara que reconoce automáticamente los alimentos cuando se introducen, los agrega al inventario y los elimina cuando se retiran. También envía alertas cuando un alimento lleva tiempo sin uso para evitar que se descomponga. Esto permite mantener un control absoluto del inventario de alimentos, así como pedir recetas mediante comandos de voz”, afirmó.

Restrepo también destacó la propuesta de Bespoke Laundry Combo, una lavasecadora con sensores inteligentes capaces de detectar el tipo de tela y el nivel de suciedad para dispensar automáticamente el jabón y suavizante de forma óptima. Además, sugiere o ajusta el ciclo de lavado ideal para cada tipo de prenda.

“La persona puede monitorear el ciclo de lavado desde un celular o incluso desde un Galaxy Watch. Mientras ve televisión, puede revisar en la pantalla el estado de la lavasecadora y recibir notificaciones cuando el ciclo termina. Si está cocinando, desde el televisor puede abrir Samsung Food, buscar una receta y enviar al horno inteligente la orden de precalentamiento. El refrigerador, con el inventario de los ingredientes, muestra los que ya tiene disponibles. Además, si olvidó apagar el televisor o las luces, puede hacerlo desde el refrigerador o cualquier otro dispositivo conectado”.

Como actor principal de la interconexión de los dispositivos, Restrepo señaló a SmartThings, la plataforma que conecta los mecanismos de Samsung y de otras marcas asociadas para que estén enlazados en tiempo real y puedan controlarse desde un mismo lugar.

Según el encargado, “Samsung dispondrá de una tablet en su stand para demostrar todo el potencial del sistema”.

ExpoCasa 2025 tendrá actividades para toda la familia, incluidas mascotas. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Utilidades para el patio e innovación en piscinas

Ecopiscinas, una empresa familiar con 30 años de experiencia, llevará a ExpoCasa un modelo de piscina fabricado en una sola pieza, con acabado liso y color integrado.

Mónica Leiva, una de las fundadoras, destacó que la estructura de sus productos es lo que garantiza su calidad:

“Trabajamos con moldes, de tal manera que cuando fabricamos una piscina, sale en una sola pieza. Le colocamos una estructura metálica en toda la parte externa, totalmente anclada y amarrada entre sí, lo que la hace autosoportante y antisísmica al 100%”.

Como parte de la experiencia que buscan ofrecer, Ecopiscinas exhibirá uno de sus modelos en funcionamiento:

“La vamos a colocar sobre el piso de Parque Viva y la llenaremos con agua. Los clientes podrán verla y tocarla. Llevaremos un equipo de bombeo para que funcione. Esta piscina trae jets, así que los visitantes podrán meter las manos en el agua, sentir los jets y conocer el paquete completo que ofrecemos”, indicó Leiva.

Por otro lado, Castelle, empresa especializada en muebles para patios y galardonada el año anterior en Estados Unidos como Fabricante del Año, llegará a ExpoCasa de la mano de CR Patio, con quienes fabrica sus productos en Cartago desde hace 40 años.

Según comentó a EF Sergio Flores, gerente general de Castelle Costa Rica, en esta edición reintroducirán “Coco”, una colección vintage diseñada hace más de 26 años, responsable de posicionar a la marca en el mercado estadounidense.

Castelle también incluirá en sus demostraciones la colección Berkley, que, de acuerdo con Flores, ha sido su línea número uno durante cinco años consecutivos en Estados Unidos.

20/10/24 Alajuela, La Guácima, Parque Viva, cobertura de la inauguración de Expocasa. Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Arquitectura en vidrio y diseño minimalista

Vitro Design, empresa de arquitectura en vidrio que ha desarrollado proyectos para compañías como Taco Bell y Amazon, presentará en ExpoCasa un modelo de puertas corredizas y plegables sin marcos de aluminio, que ofrecen un acabado minimalista.

“Las puertas plegables o corredizas son únicamente de vidrio; no se pierde hermeticidad, seguridad ni aislamiento acústico. Permiten un acabado más limpio y continuo”, indicó Macarena Rolandi, arquitecta de la empresa.

Rolandi también destacó el trabajo que realizan con pérgolas motorizadas, tanto de vidrio como de aluminio, que incluyen sensores para regular automáticamente la entrada de luz y ventilación. Estas permiten cerrar la estructura en caso de lluvia y proteger el mobiliario.

La entrada a ExpoCasa 2025 será gratuita y operará en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche los primeros tres días, mientras que el domingo de cierre funcionará hasta las 6 de la tarde.

Los asistentes también participarán en el sorteo de un terreno de 1.000 metros cuadrados en el Residencial Avancari, en Colorado de Abangares, Guanacaste, a tan solo 20 minutos de la playa; y de un cuadraciclo Honda TRX250TE.

