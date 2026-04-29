Certificaciones internacionales ganan peso en la empleabilidad de carreras tecnológicas

En un mercado laboral cada vez más competitivo y especializado, contar con una certificación internacional mientras se estudia una carrera en áreas tecnológicas, le da una ventaja competitiva al estudiante al graduarse

Empresas del sector buscan perfiles que, además de formación académica, puedan demostrar habilidades específicas mediante certificaciones reconocidas a nivel internacional.

En este contexto, la Universidad Fidélitas comenzó a integrar programas como Cisco Networking Academy, Oracle Academy y Certiprof dentro de sus planes de estudio, con el objetivo de alinear la formación académica con las demandas del mercado.

“La incorporación de estándares internacionales dentro del currículo permite que los estudiantes desarrollen competencias técnicas que son fácilmente verificables por empleadores”, explicó Elineth Morera Campos, subdirectora de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Fidélitas .

Impacto en la empleabilidad

Este enfoque permite que estudiantes de carreras como Ingeniería en Sistemas de Computación , Ingeniería en Desarrollo de Software e Ingeniería en Seguridad Informática no solo adquieran conocimientos teóricos, sino que también obtengan certificaciones y credenciales digitales durante su formación.

Uno de los elementos clave en este modelo son los llamados badges digitales, que funcionan como certificaciones verificables en línea. Estas credenciales validan habilidades específicas en áreas como redes, ciberseguridad y tecnologías emergentes, y pueden ser compartidas en plataformas como LinkedIn o portafolios profesionales.

En términos simples, es como un “reconocimiento online” que demuestra la adquisición de ciertas habilidades específicas. Estas credenciales funcionan como evidencia concreta de habilidades en áreas como redes, ciberseguridad y tecnologías emergentes.

“A diferencia de un título universitario que refleja un proceso formativo general, estas certificaciones le validan competencias específicas que pueden ser verificadas fácilmente por empleadores a nivel global”, enfatizó Morera Campos de U Fidélitas.

Además, la formación alineada con estas academias permite que los estudiantes finalicen sus estudios con preparación para presentar exámenes de certificación en plataformas como Oracle, Cisco o Certiprof, reduciendo la brecha entre la educación y el empleo.

Estandarización de la educación

Programas como Oracle Academy se enfocan en áreas como bases de datos, programación y computación en la nube, mientras que Cisco Networking Academy desarrolla habilidades en redes, ciberseguridad y tecnologías de la información.

Por su parte, Certiprof ofrece certificaciones vinculadas a metodologías como Scrum, DevOps y Design Thinking, cada vez más demandadas en entornos empresariales.

“El objetivo es que los estudiantes no solo se gradúen, sino que salgan con herramientas concretas para insertarse en el mercado laboral”, agregó Morera de la U Fidélitas.

Este modelo responde a una tendencia global en educación superior: combinar la formación universitaria con certificaciones técnicas que permitan a los graduados diferenciarse y adaptarse a un entorno tecnológico en constante evolución.

En el caso de la Universidad Fidélitas, la integración de estas academias forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la empleabilidad de sus egresados y alinearlos con estándares internacionales.