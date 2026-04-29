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Certificaciones internacionales ganan peso en la empleabilidad de carreras tecnológicas

La integración de programas como Cisco, Oracle y Certiprof en la formación de los estudiantes de la U Fidélitas, les permite salir al mercado laboral con habilidades verificables y ventajas competitivas

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Por Redacción Brandvoice
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Redacción Brandvoice

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