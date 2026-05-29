Dominar herramientas de IA ya marca diferencias en el mercado laboral

El uso de inteligencia artificial generativa ya está transformando la forma en que las personas trabajan, toman decisiones, analizan información y resuelven problemas dentro de las organizaciones.

Sin embargo, especialistas advierten que la diferencia ya no está únicamente en utilizar plataformas como ChatGPT, Gemini o Copilot, sino en saber comunicarse estratégicamente con ellas para obtener resultados más precisos, útiles y confiables.

Ante esta transformación, la Universidad Fidélitas incorporó el curso “ Uso Estratégico de Ingeniería de Prompting en IA ”, diseñado para que profesionales, estudiantes, emprendedores y público en general aprendan a interactuar de manera más efectiva con herramientas de inteligencia artificial generativa.

“La ingeniería de prompting es la capacidad de diseñar instrucciones claras, estructuradas y contextualizadas para que la IA entregue respuestas más útiles, precisas y relevantes”, explicó Wilberth Molina, decano de la Facultad de Ciencias de la Computación de U Fidélitas .

Según Molina, esta capacidad comienza a consolidarse como una de las nuevas competencias más relevantes dentro del mercado laboral.

Una nueva alfabetización profesional

La ingeniería de prompting ya empieza a perfilarse como una nueva alfabetización profesional, similar a lo que en otras décadas representó aprender inglés, dominar herramientas digitales o desarrollar habilidades en análisis de datos.

Quienes desarrollan esta capacidad pueden automatizar tareas repetitivas, acelerar análisis, optimizar procesos de investigación, mejorar la toma de decisiones y resolver problemas complejos con mayor rapidez, lo que representa una ventaja competitiva dentro de las organizaciones.

Además, esta habilidad tiene aplicaciones en múltiples disciplinas, incluyendo negocios, educación, ingeniería, salud, derecho, mercadeo y emprendimiento.

“La ingeniería de prompting no pertenece exclusivamente al mundo tecnológico. Su impacto es transversal y está transformando múltiples disciplinas”, señaló Molina.

No obstante, muchas personas todavía utilizan estas herramientas mediante prueba y error, sin contar con metodologías claras que les permitan obtener resultados consistentes y aplicables en entornos profesionales.

“Este curso desarrolla competencias transferibles y sistemáticas que permiten generar resultados más precisos, eficientes y profesionales”, agregó el especialista.

Formación práctica y accesible

El programa se desarrolla durante cuatro semanas bajo modalidad Virtual Sincrónica y está diseñado para personas sin experiencia previa en tecnología.

Entre los contenidos se incluyen diseño de instrucciones efectivas para IA, uso adecuado de contexto, generación de textos y síntesis, evaluación crítica de respuestas y aplicación ética de estas herramientas.

“El curso tiene un enfoque práctico y accesible, permitiendo avanzar desde fundamentos básicos hasta un nivel intermedio orientado a la construcción de prompts con mayor calidad, pertinencia y utilidad”, explicó Molina.

Además, los participantes experimentan con herramientas como ChatGPT, Google Gemini, Claude y Microsoft Copilot o la que el estudiante más use, aplicando conocimientos en escenarios cercanos al entorno profesional.

Para quienes ya utilizan inteligencia artificial de manera autodidacta, la formación busca aportar una metodología estructurada que permita aplicar estas herramientas con mayor criterio y eficiencia.

La expansión de la inteligencia artificial está elevando el estándar del talento que requieren las organizaciones. En este escenario, la capacidad de utilizar estas herramientas estratégicamente comienza a marcar diferencias entre perfiles profesionales en un mercado laboral cada vez más competitivo y digitalizado.

“El futuro laboral no será solamente para quienes sepan usar inteligencia artificial, sino para quienes sepan pensar junto a ella. Y esa diferencia comienza con una buena instrucción”, concluyó Molina.