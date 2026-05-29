Impulsá tu ingenio en la U

Dominar herramientas de IA ya marca diferencias en el mercado laboral

Ante esta transformación, la Universidad Fidélitas lanzó el curso “Uso Estratégico de Ingeniería de Prompting en IA”, enfocado en enseñar cómo utilizar herramientas como ChatGPT, Gemini y Copilot de forma estratégica, crítica y eficiente dentro del trabajo profesional.

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Por Randall Chavarría Martínez
Universidad Fidélitas







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