El sector espacial en Costa Rica sí existe: así se impulsa desde una comunidad universitaria

El desarrollo del sector aeroespacial empieza a abrirse espacio desde el ámbito universitario, donde estudiantes exploran este campo mediante proyectos, investigación y trabajo colaborativo.

A diferencia de otros países con una trayectoria consolidada, en el contexto nacional estas iniciativas surgen como esfuerzos emergentes que combinan formación académica, acceso a tecnología y participación de las nuevas generaciones.

Una de ellas es Fidespacial, una comunidad estudiantil de la Universidad Fidélitas que articula ese proceso mediante proyectos prácticos y un enfoque interdisciplinario que ha tenido mucho éxito.

El interés estudiantil por el sector espacial

Para muchos estudiantes, el sector aeroespacial parecía inexistente o limitado a esfuerzos aislados. El primer acercamiento, según relatan quienes integran Fidespacial, surgió a partir de actividades académicas, charlas y discusiones relacionadas con ciencia, tecnología e innovación, donde comenzaron a cuestionarse qué se estaba desarrollando realmente en el país.

En ese proceso destaca el liderazgo de Mishell Barrios, estudiante de Ingeniería Electromecánica y actual presidenta de Fidespacial. “Yo pensaba que el sector espacial en Costa Rica no existía”, recuerda. Esa percepción cambió al descubrir iniciativas en desarrollo y, sobre todo, la posibilidad de construir comunidad desde la universidad como un punto de partida.

Actividad académica en la Universidad Fidélitas vinculada al intercambio de conocimientos y al interés por la ciencia, la tecnología y el sector aeroespacial. (UNIVERSIDAD FIDÉLITAS/UNIVERSIDAD FIDÉLITAS)

La conformación de una comunidad estudiantil interdisciplinaria

Desde su creación, Fidespacial se planteó como un espacio accesible, sin barreras de entrada relacionadas con la carrera, el nivel académico o el conocimiento previo. La comunidad reúne estudiantes de diversas disciplinas, con el objetivo de aprender de manera conjunta y construir soluciones desde distintas miradas.

“El espacio es para todos”, señala Barrios al describir la filosofía del grupo. Bajo este enfoque, la iniciativa ha logrado integrar perfiles de áreas como Ingeniería Electromecánica , Mecatrónica , Sistemas de Computación , Desarrollo de Software , Diseño Publicitario y Economía , fortaleciendo un entorno donde el aprendizaje interdisciplinario es parte central del proceso.

Proyectos que conectan la teoría con la práctica

Uno de los principales aportes de Fidespacial ha sido trasladar el interés por el sector aeroespacial del aula a la experiencia práctica. Entre sus proyectos se encuentra el diseño y construcción de máquinas para simular condiciones de microgravedad, lo que permite a los estudiantes aplicar conocimientos técnicos, enfrentar retos reales y comprender la dinámica del trabajo colaborativo.

El grupo continúa afinando prototipos y proyecta avanzar hacia iniciativas de mayor complejidad, como la cohetería de alta potencia, marcando una evolución en el nivel técnico y en las aspiraciones del colectivo.

Formación alineada con modelos educativos actuales

La forma de trabajo de Fidespacial se articula con el modelo educativo de la Universidad Fidélitas, basado en las Metodologías STEM y CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar). Cada proyecto sigue un proceso estructurado que inicia con una idea, pasa por etapas de diseño y construcción, y se somete a pruebas y mejoras constantes.

Este enfoque permite desarrollar pensamiento crítico, habilidades técnicas y experiencia aplicada, elementos cada vez más valorados en sectores tecnológicos y científicos emergentes, incluido el aeroespacial.

El rol del acompañamiento docente

El crecimiento de la comunidad no se explica únicamente por el entusiasmo estudiantil. A lo largo del proceso, docentes de distintas áreas han brindado acompañamiento técnico y académico, orientando los proyectos y aportando experiencia para fortalecer su viabilidad.

Este respaldo ha sido clave para resolver dudas, mejorar procesos y facilitar contactos, evidenciando cómo la colaboración entre estudiantes y profesorado puede potenciar iniciativas innovadoras dentro del entorno universitario.

Innovación y visión de futuro

Además del componente técnico, Fidespacial promueve una mentalidad orientada a la innovación y al impacto de las ideas. Esta visión se vincula con el enfoque emprendedor que impulsa la Universidad Fidélitas como parte de la red internacional Babson Collaborative for Entrepreneurship Education.

En este contexto, los proyectos no se limitan a ejercicios académicos, sino que se analizan como posibles soluciones con proyección real, reforzando una cultura de pensamiento creativo y proactivo.

Un sector en construcción

La experiencia de Fidespacial refleja una realidad que comienza a consolidarse: el sector espacial en Costa Rica sí existe y se está construyendo, en parte, desde la academia. A través de iniciativas estudiantiles, acompañamiento docente y modelos educativos orientados a la práctica, el interés por el espacio deja de ser una idea lejana para convertirse en un campo de exploración posible.

Como resume Barrios, “no se necesita saberlo todo para involucrarse, solo curiosidad y ganas de aprender”. En esa disposición por explorar, colaborar y construir conocimiento, el país encuentra nuevas oportunidades para insertarse en un sector que, aunque emergente, ya comienza a despegar.