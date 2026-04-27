Impulsá tu ingenio en la U

El sector espacial en Costa Rica sí existe: así se impulsa desde una comunidad universitaria

Aunque el sector espacial suele asociarse con grandes potencias, en el país comienza a ganar visibilidad a partir de iniciativas académicas y estudiantiles que impulsan proyectos vinculados al ámbito aeroespacial. Conozca el caso de la Universidad Fidélitas

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Por Allison Solano Marchena
UNIVERSIDAD FIDÉLITAS
Integrantes de Fidespacial junto a Melania Solano, decana de Ingenierías, y personas invitadas, durante Reto Marte.







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