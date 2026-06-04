Ingeniería, datos y automatización: las áreas que más talento piden las multinacionales en Costa Rica, según CINDE

La inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos están redefiniendo qué talento buscan las empresas en Costa Rica. El más reciente estudio de CINDE identifica las carreras, técnicos y certificaciones con mayor proyección, varios de ellos disponibles en Universidad Fidélitas.
Ese giro quedó documentado en el estudio Estadísticas Vitales: Carreras de Mayor Demanda 2026, elaborado por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y divulgado por El Financiero, que analiza los sectores de servicios corporativos y tecnologías digitales, ciencias de la vida y manufactura avanzada.
De acuerdo con el estudio, las operaciones multinacionales aumentaron su complejidad y hoy demandan profesionales capaces de combinar formación técnica con habilidades digitales. Una carrera aparece de forma reiterada en los tres sectores analizados: la Ingeniería Industrial. Varias de las áreas más solicitadas forman parte de la oferta académica de la U Fidélitas, tanto en carreras universitarias como en programas técnicos y certificaciones.
Las carreras que más demanda el mercado
En el sector de servicios corporativos y tecnologías digitales, las empresas concentran su demanda en perfiles administrativos, económico-financieros y de ingeniería aplicada. Fidélitas responde a ese campo con Administración de Empresas y Economía, junto con Ingeniería en Sistemas, una de las disciplinas que más escalaron posiciones respecto a mediciones anteriores.
En ciencias de la vida y manufactura avanzada, la demanda apunta hacia ingenierías vinculadas con la automatización, la precisión industrial y la optimización de procesos. La universidad cubre esas áreas con Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecatrónica, además de la ya mencionada Ingeniería Industrial, transversal a los tres sectores.
Técnicos y certificaciones para las habilidades emergentes
El estudio también identifica una creciente demanda de especializaciones cortas en desarrollo de software, análisis de datos e inteligencia artificial. Fidélitas atiende esas necesidades con su oferta de técnicos y especializaciones y cursos libres, entre ellos la Especialización en Diseño y Desarrollo Web; la Visualización de datos con Power BI; y, en inteligencia artificial, cursos como Uso Estratégico de Ingeniería de Prompting en IA, Principios de Inteligencia Artificial y SQL Server Azure AI Engineer Associate.
La formación práctica toma mayor relevancia
Según el estudio, las organizaciones no solo requieren conocimiento técnico especializado, sino también competencias estratégicas: la comunicación aparece como la habilidad más solicitada por las multinacionales, seguida del trabajo en equipo y la adaptabilidad. Las empresas, concluye CINDE, ya no separan las capacidades técnicas de las conductuales.
Ante este panorama, la Universidad Fidélitas fortalece la formación mediante una oferta integral que incluye bachilleratos, licenciaturas, posgrados, técnicos, cursos libres, certificaciones y programas de inglés, orientada a responder a los retos de los sectores de mayor crecimiento.
“En Universidad Fidélitas respondemos a las nuevas demandas laborales fortaleciendo la formación en STEM y tecnologías emergentes, preparando profesionales con competencias alineadas a los retos de una economía cada vez más digital e innovadora”, afirmó Emilia Gazel, rectora de Universidad Fidélitas.
A través de su metodología STEM “aprender haciendo”, respaldada por la iniciativa internacional CDIO de la cual Fidélitas es parte, la universidad impulsa experiencias prácticas orientadas a la resolución de retos reales, con el apoyo de laboratorios especializados y entornos de aprendizaje alineados con las dinámicas actuales del mercado laboral.