Ingeniería, datos y automatización: las áreas que más talento piden las multinacionales en Costa Rica, según CINDE

La demanda de perfiles especializados en ingeniería, automatización y manufactura avanzada continúa creciendo en Costa Rica, según el más reciente estudio de CINDE.

La inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos están redefiniendo qué talento buscan las empresas en Costa Rica. El más reciente estudio de CINDE identifica las carreras, técnicos y certificaciones con mayor proyección, varios de ellos disponibles en Universidad Fidélitas .

Ese giro quedó documentado en el estudio Estadísticas Vitales: Carreras de Mayor Demanda 2026, elaborado por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y divulgado por El Financiero, que analiza los sectores de servicios corporativos y tecnologías digitales, ciencias de la vida y manufactura avanzada.

De acuerdo con el estudio, las operaciones multinacionales aumentaron su complejidad y hoy demandan profesionales capaces de combinar formación técnica con habilidades digitales. Una carrera aparece de forma reiterada en los tres sectores analizados: la Ingeniería Industrial . Varias de las áreas más solicitadas forman parte de la oferta académica de la U Fidélitas, tanto en carreras universitarias como en programas técnicos y certificaciones.

Las carreras que más demanda el mercado

En el sector de servicios corporativos y tecnologías digitales, las empresas concentran su demanda en perfiles administrativos, económico-financieros y de ingeniería aplicada. Fidélitas responde a ese campo con Administración de Empresas y Economía , junto con Ingeniería en Sistemas , una de las disciplinas que más escalaron posiciones respecto a mediciones anteriores.

En ciencias de la vida y manufactura avanzada, la demanda apunta hacia ingenierías vinculadas con la automatización, la precisión industrial y la optimización de procesos. La universidad cubre esas áreas con Ingeniería Electromecánica , Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecatrónica , además de la ya mencionada Ingeniería Industrial, transversal a los tres sectores.

Técnicos y certificaciones para las habilidades emergentes

El estudio también identifica una creciente demanda de especializaciones cortas en desarrollo de software, análisis de datos e inteligencia artificial. Fidélitas atiende esas necesidades con su oferta de técnicos y especializaciones y cursos libres , entre ellos la Especialización en Diseño y Desarrollo Web ; la Visualización de datos con Power BI ; y, en inteligencia artificial, cursos como Uso Estratégico de Ingeniería de Prompting en IA , Principios de Inteligencia Artificial y SQL Server Azure AI Engineer Associate .

Los laboratorios especializados de Universidad Fidélitas permiten a los estudiantes fortalecer habilidades prácticas y técnicas alineadas con las necesidades actuales de la industria.

La formación práctica toma mayor relevancia

Según el estudio, las organizaciones no solo requieren conocimiento técnico especializado , sino también competencias estratégicas: la comunicación aparece como la habilidad más solicitada por las multinacionales, seguida del trabajo en equipo y la adaptabilidad. Las empresas, concluye CINDE, ya no separan las capacidades técnicas de las conductuales.

Ante este panorama, la Universidad Fidélitas fortalece la formación mediante una oferta integral que incluye bachilleratos , licenciaturas , posgrados , técnicos , cursos libres , certificaciones y programas de inglés , orientada a responder a los retos de los sectores de mayor crecimiento.

“En Universidad Fidélitas respondemos a las nuevas demandas laborales fortaleciendo la formación en STEM y tecnologías emergentes, preparando profesionales con competencias alineadas a los retos de una economía cada vez más digital e innovadora”, afirmó Emilia Gazel, rectora de Universidad Fidélitas.