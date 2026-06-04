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Ingeniería, datos y automatización: las áreas que más talento piden las multinacionales en Costa Rica, según CINDE

Carreras, técnicos y certificaciones que ofrece Universidad Fidélitas destacan entre las áreas con mayor proyección laboral, según el más reciente estudio de CINDE divulgado por El Financiero.

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Por Allison Solano Marchena
UNIVERSIDAD FIDÉLITAS
La demanda de perfiles especializados en ingeniería, automatización y manufactura avanzada continúa creciendo en Costa Rica, según el más reciente estudio de CINDE.







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