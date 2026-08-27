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Pasó de vender pan en bicicleta a programar para Siemens y Bosch en Alemania: la historia de Marlon Bejarano

Con apenas 21 años, este joven cartaginés dejó atrás las carencias económicas de su infancia para labrar, ahorro a ahorro, un futuro como desarrollador de sistemas en Alemania. Hoy trabaja para gigantes industriales como Siemens y Bosch, cursa en paralelo Ingeniería en Sistemas de Computación en la modalidad Virtual Sincrónica de la Universidad Fidélitas y se graduó en julio de 2026 en Física en la Universidad de Ulm

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Por Randall Chavarría Martínez

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Marlon vive contento en la ciudad de Ulm y ha podido hacer amistades.







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