"Pude ser que no esté consumiendo los nutrientes necesarios para sostener el ejercicio y para recuperarse, o que los esté comiendo pero no, en el momento adecuado.", dijo para luego enfatizar que el síndrome ocurre por desbalance en nutrición, entrenamiento y descanso. "Con solo uno que no se cumpla, se va acumulando fatiga que poco a poco se puede convertir en sobreentrenamiento”