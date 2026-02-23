La milla extra

Therians, ojo con estas lesiones

Nuestros hombros, muñecas, columna, caderas y rodillas tienen un diseño específico y distinto del que tienen los cuadrúpedos. Podemos inspirarnos en la naturaleza, sí. Pero no estamos hechos para imitarla en todo…

EscucharEscuchar
Por Carobicos

Yo no voy a opinar sobre la psicología de quienes se denominan Therians pero hablemos de biomecánica un toque.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Therianslesiones
Carobicos

Carobicos

En el gremio, a Carolina le dicen Caróbicos. ¿Por qué? Pues, si bien ese es el nombre del emprendimiento que fundó en el 2012 para brindar servicios de asesoría sobre cómo tener un estilo de vida más sano y clases de acondicionamiento físico, es un emprendimiento unipersonal; ella es CAROBICOS.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.