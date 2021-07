A 15 años del evento sobre las Torres Gemelas

Said Breedy (Said Breedy)

"Aquel que no conoce la historia, está condenado a repetirla”, se ha dicho como reflexión para comprender que existen aspectos que cambian el rumbo de la historia y de lo que se ha venido replicando como una conducta, pero todavía hoy se debe revisar para replantearse y continuar.

El caso ocurrido el 11 de setiembre del 2001 le impactó también a la industria aseguradora de distintas maneras, no solo en su obligación indemnizatoria. Ustedes se preguntarán ¿El atentado terrorista fue un único evento o fueron dos eventos por ser dos los aviones que impactaron en momentos distintos?

Aseguramiento de las Torres Gemelas. Extraigo de un excelente documento escrito por el respetado profesor, doctor Bernardo Botero Morales, titulado “Seguro, Reaseguro y Terrorismo” [año 2003], documento que recoge información de lo ocurrido en la industria de los seguros, aspecto central de esta discusión:

Las autoridades portuarias de Nueva York habían cedido bajo contrato de arrendamiento por 99 años , los derechos de explotación del World Trade Center, a la firma Silverstein Properties en Julio del 2001 .

Intervino un corredor de seguros para estructurar este complejo programa de seguros.

El evento. Lo que genera el evento de destrucción fue un atentado terrorista que tenía la connotación de ser un plan maestro:

08:46 am (hora del Este) impacta el primer avión Boeing 767-200 de American Airlines. La zona de impacto fue en la torre norte .

(hora del Este) impacta el Boeing 767-200 de American Airlines. La zona de impacto fue en la . 09:02 am (16 minutos después) impacta el segundo avión Boeing 757-200 de United Airlines. La zona de impacto fue la torre sur .

(16 minutos después) impacta el Boeing 757-200 de United Airlines. La zona de impacto fue la . Con el tiempo, producto de las altas temperaturas, colapsa primero la torre sur (09:45 am) y posteriormente la torre norte (10:28 am).

(09:45 am) y (10:28 am). La remoción de escombros duró 8 meses, para que quedara limpia la zona.

Rol del corredor de seguros. El corredor de seguros cumplió un rol trascendental porque marcó la guía en la estructuración del programa de seguros para los distintos aseguradores. En ese acuerdo, en apariencia hubo una definición de evento propuesta (WilProob Form):

“todas las pérdidas o daños atribuibles a una misma causa o serie de causas. Tales pérdidas deberán ser acumuladas y el valor total de las mismas será considerado como una misma ′ocurrencia′ independientemente del lapso o del área en los cuales tales hechos sucedan”. Al momento de ocurrir el evento, los contratos de seguros se encontraban en proceso de ser reemplazada por otra en la que no se definía “ocurrencia”.

Esto fue adoptado por algunas aseguradoras por omisión, pero en otras “notas de aseguramiento” pudo haber otras definiciones; todo esto es confuso al no haber sido emitida la póliza de seguro definitiva. Recordemos que en julio se da el arrendamiento a Silverstein Properties y en los siguientes meses inicia la estructuración del programa de seguros, el atentado terrorista ocurre 2 meses después, es decir, sí había cobertura pero no emisión de la póliza de seguro.

Decisiones jurisprudenciales y base de discusión del caso concreto. Esto obligó a que los procesos judiciales buscaran en su jurisprudencia anglosajona cuál podría ser la alternativa más apropiada para definir esta situación, siendo una jurisprudencia poco uniforme en este tipo de casos sobre el número de ocurrencias en un mismo evento.

Otro factor es que la primera demanda conocida fue interpuesta por 3 aseguradoras (Hartford Fire Insurance Company, Royal Indemnity Company, St. Paul Fire and Marine Insurance Company) de 22 involucradas por lo que podría haber decisiones con alcances variopintos. En esta sentencia emitida en setiembre del 2002, se basó precisamente en que no se había suscrito la versión final o formal de la póliza de seguro, esto implicó que el análisis de estas 3 propuestas determinaba en lo particular haber adoptado la definición anterior, por lo que se trataba de un único evento. Esta batalla la ganaron las aseguradoras; de haberla perdido, la afectación financiera del sistema asegurador hubiese sido devastadora.

Conclusiones. El caso cumple hoy 15 años, marcó un hito en la industria de los seguros sobre aspectos tan relevantes como: