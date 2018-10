Adagio en operación. Esta definición legal tiene el sentido de indicar que las aseguradoras son las destinadas a asumir el riesgo económico que podrían sufrir los asegurados siempre que se le pague la prima correspondiente (masa de dinero que genera un fondo económico administrado por la aseguradora); luego, la aseguradora actúa profesionalmente dispersando en ese colectivo de personas que pagaron la prima la carga económica que significa la materialización de ese riesgo desgraciado ocurrido a determinada persona (el famoso accidente en moto). Es decir, lo que para una persona que sufre, por ejemplo, la fractura de sus piernas y el consecuente precio por su recuperación, todos lo que aportaron primas a ese fondo harán frente a los servicios médicos de esa fractura, no resultando un impacto económico para el afectado porque no lo asume él totalmente. Es un principio de solidaridad socioeconómico que debe ser calculado eficientemente, que no sea insuficiente. Cuánto capto en primas y cuánto pago en siniestros, ahí radica la siniestralidad y la suficiencia de las primas.