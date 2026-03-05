Podcast: Si su empresa tiene operaciones vinculadas debe declararlas el próximo 31 de marzo, lo que tiene que saber sobre precios de transferencia

Los grandes contribuyentes, las zonas francas y las empresas con transacciones vinculadas que superen los 1.000 salarios base (aproximadamente ¢462 millones) deberán entregar por primera vez una declaración detallada al Ministerio de Hacienda el próximo 31 de marzo.

Esa fecha se informa de todas las transferencias que se hicieron en el 2024 y el 30 de junio se deberá hacer la declaración del período 2025.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ conversamos con Alonso Erak, director de Fiscalidad de Gran Thornton sobre los detalles de la declaración de precios de transferencia.

