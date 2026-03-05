Podcasts

Podcast: Si su empresa tiene operaciones vinculadas debe declararlas el próximo 31 de marzo, lo que tiene que saber sobre precios de transferencia

Esta es la primera vez que se presenta esta información oficialmente ante Hacienda: en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ le contamos todos los detalles sobre la declaración de precios de transferencia

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Los grandes contribuyentes, las zonas francas y las empresas con transacciones vinculadas que superen los 1.000 salarios base (aproximadamente ¢462 millones) deberán entregar por primera vez una declaración detallada al Ministerio de Hacienda el próximo 31 de marzo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Dinero, Podcast y NegociosPodcast
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.