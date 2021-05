El país requiere una reforma fiscal integral, no un paquete de impuestos: El país no puede continuar por el sendero griego por el que nos han encaminado los últimos dos gobiernos. Ciertamente se requiere de una reforma fiscal, lo cual es muy distinto a un paquete de impuestos. Tomando en cuenta que los impuestos en Costa Rica no son bajos, que el gasto público es alto y despilfarrador y que aumentar los impuestos casi nunca resuelve las crisis fiscales, entonces la solución es simple: la reforma fiscal debe estar enfocada primariamente en recortar el gasto. Esto no quiere decir que la implementación sea fácil. Se requieren decisiones políticamente difíciles como ponerles candado a diversas instituciones y entes estatales (CNP, FANAL, IFAM, DIS, entre muchas otras), eliminar pluses salariales en el sector público, como por ejemplo el salario escolar*, y reformar los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto que cada año constituyen una carga más pesada para el fisco. También, siguiendo una idea del constitucionalista Fabián Volio, es necesaria una reforma que derogue todas las leyes que establecen destinos específicos a los recursos estatales, incluyendo vacas sagradas como el 8% del PIB a la educación (que no se cumplen de todas formas).