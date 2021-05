Algo me dice que ayer durante el debate legislativo hubo pocas menciones sobre la FED, el retiro del estímulo monetario, el efecto que está teniendo en economías emergentes, el posible aumento de la tasa de interés en EE.UU., y todos los demás factores detrás del contexto internacional que moldea esta discusión. No me imagino a ningún diputado citando ayer el editorial de The Economist de la semana pasada sobre este tema.