No olvidemos tampoco que el azúcar no solo es un producto de consumo final, sino que también sirve de insumo en un sinnúmero de procesos productivos. De tal forma que el impacto de este proteccionismo lo sentimos no solo cuando compramos un paquete de azúcar refinado en el supermercado o el abastecedor, sino también cada vez que consumimos todo tipo de alimentos.