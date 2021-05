La huelga declarada por el sindicato de JAPDEVA (Sintrajap) hace ocho días no ha trastornado el funcionamiento de los puertos del Caribe ni traído mayores consecuencias negativas para el país. El crédito se lo lleva por completo la admnistración Solís Rivera, que actuó de manera expedita y decidida para tomar los puertos y restaurar al orden. Pero parece que las cosas no se quedarán así. Sintrajap se juega su existencia y no escatimará acciones para doblegar al gobierno. Además, ya se está gestando un frente sindical que podría desembocar en una huelga general en todo el país. ¿Estamos ante un punto de inflexión para este gobierno?