"En el país hay 450.000 armas": La base entera del reportaje consiste en señalar lo que, según Murillo, es una carrera armamentista entre buenos y malos en el país. Para ello recurre a una contundente estadística: en Costa Rica hay 450.000 armas de fuego, para una tasa de 1 por cada 17 habitantes. Sin embargo el reportaje no entra en detalles de explicar exactamente cómo es que llegó a esta cifra. Murillo simplemente señala que en Costa Rica hay 228.500 armas registradas y que "Cálculos de Naciones Unidas para América Latina indican que por cada arma legal hay otra ilícita". Murillo no cita a cuál estudio de la ONU se refiere, pero parece que de ahí salta olímpicamente al supuesto de que entonces en Costa Rica el número de armas en circulación debe ser el doble de la cantidad registrada. Don Álvaro santifica su cálculo con una cita de Max Loría afirmando que la cifra más bien se queda corta. No olvidemos que Loría es el exviceministro de la Paz que pillé inventándose estadísticas sobre la relación entre armas de fuego y homicidios en Costa Rica.