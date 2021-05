Primero, su título refleja el simplismo del análisis que desarrolla posteriormente: "Baja inflación no es panacea". ¿Acaso existen las pomadas canarias en el mundo de la política económica? Por supuesto que no. No existe una sola política pública que, por sí sola, resuelva todos los males económicos y sociales que aquejan a un país. La pregunta que deberíamos hacernos es si un país con una inflación baja está mejor que uno con una inflación media o alta.