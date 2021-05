Ya designado el responsable de la cartera de Economía no hay mas que desarle todo el éxito del mundo. Pero además, es necesario iniciar esta nota con una frase que ha sido la regla en muchos países: “las empresas nacen y crecen a pesar del Estado”. Sería ideal poder cambiar el “a pesar” por el “con el apoyo”, pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. Algo que he señalado en mi anterior nota es la importancia central de las políticas integradas. Eso significa no dividir acciones sino fortalecer y unir, es decir, hacer que los ministerios se hablen y coordinen acciones desde diferentes perspectivas pero con la mirada en su grupo meta, en este caso, los emprendedores, las micro y pequeñas empresas (muchas de ellas en la informalidad). Esto supone reconocer que la mayoría de las empresas nacen en la informalidad, por lo que es necesario generar acciones orientadas también hacia este importante segmento, minimizando (o eliminando) la connotación negativa que siempre ha tenido en tanto evade la legislación y/o “compite deslealmente” con las empresas formales, ya que la informalidad es parte del proceso de desarrollo de las empresas y por tanto, una situación de “tránsito” hacia la formalidad. Es decir, las empresas nacen en esa condición porque primero buscan ver si su propuesta de negocios es viable, y si lo es, el negocio empezará a crecer y los clientes aumentarán hasta hacer visible el negocio. En ese momento, la formalización será indispensable. De ahí que la simplificación ayuda, pero no es la clave. Las empresas no se formalizan por decreto, sino como resultado de su propio proceso de desarrollo.