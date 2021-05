En este momento podría parecer un lugar común elogiar el trabajo de la “sele” (selección de Costa Rica) en Brasil. Sin embargo, es posible comparar su trabajo en el mundial con el de una pyme con buenas prácticas. ¿Las razones? Viene de un país pequeño, y no cuenta con los recursos de un país más grande para invertir en entrenadores famosos, partidos de fogueo, etc., además que compite en una región que no destaca particularmente en el fútbol. Es decir, una pyme que como la mayoría, se encuentra limitada en recursos, y se desenvuelve en un entorno que muchas veces lejos de ser favorable, es hostil a su desarrollo. En un escenario de ese tipo, ¿Cómo hace una pyme para salir adelante?