Así como vender no es salir a la calle a ver quien cae, sino empezar a cultivar relaciones de largo plazo con los clientes; la realidad es que para innovar debemos generar primero toda una “revolución” en la empresa. Y eso significa trabajar con los equipos internos para redefinir sus formas de ver el negocio y eso mismo debe pasar desde el liderazgo. No es solo llegar desde fuera con una idea nueva y ver como se implementa, si desde el líder y el equipo no construimos una cultura de colaboración, de escucha activa (sobre todo con los clientes), de comunicación y diálogo permanente. Para hacer la innovación parte de la “cultura de la empresa”, el equipo debe acostumbrarse a pensar, a colaborar, a ver el negocio como propio. Y para ello el liderazgo tiene que ver al equipo como eso (equipo), y no como empleados, escuchar a todos (no solo a los “elegidos”), abrir su mente a nuevas ideas (aunque no vengan de él mismo).