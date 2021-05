El mensaje siempre es el mismo; cuando uno gasta más de lo que tiene, o aumenta sus ingresos o baja sus gastos. Ese consejo es igualmente bueno para una persona, una empresa o un gobierno. Lo más fácil es incrementar los ingresos, sobre todo cuando no dependen de uno, sino de otros. El verdadero esfuerzo se encuentra en optimizar el gasto. Lamentablemente los signos visibles de la estrategia no permiten señalar que se va en la dirección correcta. Para ello, solo un par de ejemplos cercanos. (i) No recuerdo cuanto se ha gastado en el puente de la platina, pero lo que si se es que aun el problema no se ha resuelto, (ii) En circunvalación, luego del hundimiento se puso puentes Bailey que a la semana hubo que quitar. Conclusión de cualquier hijo de vecino: el dinero se invierte mal. Entonces, ¿por qué aumentar los ingresos si lo que se observa es que el gasto se hace de forma ineficiente?