En las últimas décadas nos hemos visto envueltos en un ambiente alimentario altamente procesado y con menos nutrientes de los que encontraríamos hace unos años en las cocinas de nuestras abuelas. Y aunque estamos claros de que estas comidas procesadas no deberían ser la base de nuestra alimentación, debemos recordar que ningún alimento es bueno ni malo, y que incluir ocasionalmente lo que algunos no catalogarían como “limpio” no va a matar a nadie.