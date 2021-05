Recordé su olor de recién nacida, las malas noches, el kínder, su pijama rosada y sus trencitas, su carita dormida, su pelo rubio acolochado, su aliento, su ser con el mío y de pronto tenía este ser maravilloso ante mí. Qué pena porque no me gusta llorar en público, pero las lágrimas me corrían por las mejillas, su cuerpo vibraba y la voz que salía era de una mujer con una intensidad que nos estremecía a todos.