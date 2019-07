“Así las cosas, la no sujeción del IVA únicamente se refiere al combustible como producto y no a su transporte. En este sentido, vale agregar que otros rubros tales como el margen de ganancia que obtiene el expendedor de combustible por la venta del producto, está gravado con el IVA. Ello, por cuanto el servicio citado no está exento, tampoco constituye uno de los supuestos de no sujeción establecidos en el numeral 9) del artículo 9 de la Ley IVA ya expuesto, ni es posible considerarlo un insumo para la producción de los Combustibles (sic) considerados como no sujetos al IVA conforme al numeral 12) del artículo 9 de la Ley anteriormente expuesto, dado que en este caso se trata del servicio de venta del producto ya terminado.”