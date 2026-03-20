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adidas presenta la nueva camiseta Away de Costa Rica: un homenaje a la naturaleza y al espíritu social del país

Inspirada en la biodiversidad costarricense y en el simbolismo del tucán, la nueva camiseta visitante celebra la conexión, la alegría y la identidad del país.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: adidas








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