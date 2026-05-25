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Así es el nuevo Campus 5 Estrellas que inauguró la Universidad Latina de Costa Rica

Nuevo edificio reduce hasta un 51% el consumo de agua y redefine el modelo de infraestructura educativa sostenible en el país.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: Universidad Latina de Costa Rica








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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.