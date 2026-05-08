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CMI impulsa su crecimiento en alimentos para mascotas con alianza regional junto a Grupo Bios

La alianza impulsa una plataforma regional para desarrollar la categoría de nutrición premium para mascotas en Centroamérica y el Caribe.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: CMI








Corporación Multi InversionesGrupo Biosnutrición para mascotas
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