CSI Leasing: Empresa líder en arrendamientos celebra 20 años con presencia en Costa Rica y Centroamérica

La empresa especialista en arrendamientos empresariales, CSI Leasing, celebra su 20 aniversario de operar en Costa Rica y en la región, pues desde aquí se desarrollan las operaciones de Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana.

Hoy la compañía cuenta con 60 colaboradores, y durante estos 20 años ha generado una cartera de clientes de aproximadamente 175 empresas. “Es importante mencionar que nuestro mercado meta es el sector corporativo, por lo que nos enorgullece poder decir que estamos apoyando a las empresas y grupos económicos más importantes del mercado”, expresó Sergio Saenz, Gerente General de CSI Leasing para Centroamérica y El Caribe.

El servicio que ofrece CSI Leasing consiste en adquirir, para sus clientes, activos productivos de alta obsolescencia y por medio de un arrendamiento facilitarles su uso, permitiéndoles devolverlos al final del contrato para renovarlos por otros de última tecnología para su beneficio, sin tener que ejercer una opción de compra forzosa.

“Los servicios de CSI pueden generar un impacto directo y poderoso en la productividad, utilidades y habilidad para satisfacer los requerimientos de equipos que tienen las empresas. Nuestro menú de servicios incluye arrendamiento, logística, limpieza de datos, reciclaje responsable, reportes y certificaciones, entre otros. Todo lo anterior bajo el concepto de “One Stop Shop” apalancando la cobertura regional y global que podemos ofrecer a las empresas multinacionales”. — Sergio Saenz, Gerente General de CSI Leasing para Centroamérica y El Caribe.

Según Saenz, el valor agregado que ofrece CSI Leasing frente a otras firmas de leasing en el país y lo que les ha permitido crecer y afianzarse en el mercado, es su producto. “Nuestro “Fair Market Value Lease” (Arrendamiento a valor justo de mercado), es el concepto más puro de lo que es un arrendamiento, es decir un acuerdo comercial donde una parte da en arrendamiento a la otra un bien para su uso y disfrute durante un periodo determinado a cambio de un pago o contraprestación económica”, explicó.

Además, “CSI arrienda la solución en un 100%, ya que no solicitamos primas o depósitos en garantía y acompañamos al cliente durante el proceso de devolución pudiendo apoyar, desde la retirada responsable de los equipos, borrado de información crítica, embalajes, auditorías, y reciclaje, todo apegado a las más estrictas normas y estándares de cumplimiento de políticas de protección al medio ambiente”, agregó Saenz. Por otro lado, y al ser una empresa con cobertura global, atiende a sus clientes en Costa Rica en todas las necesidades que puedan tener en otros países, todo con un solo contacto, lo que hace mucho más fáciles los procesos de formalización y papeleo.

El leasing se ha convertido en un servicio de valor para las empresas. No es necesario ser el dueño de un activo para poder utilizarlo, su valor agregado precisamente está en su uso y no en la propiedad. CSI Leasing busca asesorar a sus clientes para que pongan sus recursos a generar más recursos, es decir que pongan su capital de inversión a hacer crecer sus ventas. “Hay activos que por su naturaleza se vuelven obsoletos muy rápidamente (IT es el clásico ejemplo) y empiezan a generar problemas y costos adicionales que juegan en contra siempre. En estos casos, hace mucho sentido arrendar en lugar de comprar, ya que le permite al cliente renovar permanentemente, sin incurrir en riesgos que pongan en peligro sus operaciones en el día a día, usando un servicio muy flexible que sin duda les genera valor”, agregó Saenz.

La llegada de varios grupos empresariales provenientes de otros países donde el Leasing está más desarrollado, como por ejemplo México, Colombia, Estados Unidos y algunos en Europa, que ya habían tenido experiencia con el producto en sus países de origen y por lo tanto ocupan una opción local viable, ha sido una razón más para que la industria del leasing se haya posicionado hoy como una alternativa viable en crecimiento, especialmente para las empresas medianas y grandes.

El leasing sin duda continuará creciendo en el país y el mercado se está preparando cada vez más para esto. “Dentro de los próximos años veremos un desarrollo continuo del mercado, hasta llegar a niveles como los que se manejan en los países más desarrollados, en donde prácticamente todo tiene una opción de financiamiento vía leasing”, concluyó Sáenz.

CSI Leasing de Centroamérica es una empresa subsidiaria de CSI Leasing INC. Con sede en Saint Louis Missouri, cuenta con más de 1300 colaboradores en 70 oficinas alrededor del mundo. Como hecho relevante, en el año 2016 CSI Leasing INC es adquirida en el 100% por la empresa japonesa Tokyo Century Corporation, listada en la Bolsa de Valores de Tokyo, con 53 años de fundada, 7438 colaboradores, Activos por US$46.4 billones, Patrimonio por US$7.7 billones e Ingresos por US$7.7billones, al cierre del 2021 y es en la actualidad una de las arrendadoras más grandes del mundo.