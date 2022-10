¿Quién se ganó el viaje a Qatar de Veinsa?

El pasado 10 de setiembre José Adolfo Salas se fue al Estadio Alejandro Morera Soto a disfrutar del Clásico entre la Liga y Saprissa que se disputaría a las 6 de la tarde. Salas es vecino de Curridabat y como fiel saprissista que es, la lluvia que amenazaba con caer ese día no lo detuvo para ir a apoyar a su equipo.

Esa noche la victoria fue para los morados, pero el gol de Javon East no sería la única cosa buena que le pasaría a Salas. En la entrada al estadio se encontró con la activación de la promoción de Veinsa “Vamos con Vos a Qatar” y, sin pensarlo dos veces, se tomó la fotografía, la subió al Facebook y cruzó los dedos para que la suerte lo acompañara.

José Adolfo Salas participó en la promoción el pasado 10 de setiembre, durante una activación en la entrada del estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

Al igual que miles de aficionados que participaron en la promoción, el 30 de setiembre recibió la notificación de que pronto iniciaría la transmisión del sorteo por Facebook Live. “Estaba en el trabajo, así que solo pensé bueno, si me toca ganarme el viaje es hoy, y seguí en lo que estaba”. José Adolfo es terapeuta y trabaja en la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo que no pudo conectarse a la transmisión. No fue sino hasta la tarde de ese mismo día que se enteró de que había resultado ganador de la promoción. “Recibí la notificación del mensaje de Veinsa y de inmediato me fui a revisar el correo; en ese momento fue cuando me enteré de que me había ganado el viaje. Al principio no lo creía, pero ya cuando envié mis datos y me contactaron, ya vi que era cierto”, comentó Salas con una evidente emoción en su rostro.

(Albert Marín)

En su equipaje llevará la camiseta de la Sele, una bandera de Costa Rica, bloqueador solar y mucha ilusión de que la Selección tendrá una gran participación. Desde las redes sociales de Veinsa, Salas estará compartiendo su experiencia en estos 14 días de viaje.

VEINSA ganador Catar El pasado 10 de octubre José Adolfo Salas se presentó a las instalaciones de Veinsa en Curridabat, para recibir oficialmente el premio de la promoción Vamos con Vos a Qatar. (Albert Marín)

Por su parte, Ángela Villalobos, gerente de Mercadeo de Veinsa comentó que la empresa se encuentra satisfecha con los resultados de esta promoción, única en su categoría.

“Vamos con Vos a Qatar” fue una promoción que puso a miles de aficionados a soñar y estamos muy satisfechos con el resultado. Veinsa fue la única empresa que realizó una promoción de este tipo, donde el único requisito para participar era subir una foto con el marco de la promoción. No se le pidió a los aficionados que hicieran compras o incurrieran en ningún gasto. Participar era muy sencillo, solo tenían que venir a cualquiera de las sucursales de Veinsa, o bien asistir a alguna de las activaciones y tomarse la foto en el marco oficial de la promoción, no era necesario hacer ninguna compra, la idea era que participara la mayor cantidad de gente y así tener la oportunidad de ganarse este premio tan increíble a la mayor fiesta del fútbol”, explicó.

Momento en que el personal de Mercadeo de Veinsa entregó el premio a José Adolfo Salas. (Albert Marín)

Villalobos comentó que el premio incluye tiquetes aéreos, gastos de alimentación, traslados y hospedaje por 14 días en Qatar, y la oportunidad de asistir a tres partidos, que el ganador podrá elegir, ya sean encuentros de la Selección o de otros equipos.