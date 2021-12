Seguros: una inversión a largo plazo

Vivimos tiempos cambiantes que nos demandan, entre muchas cosas, el ser previsores. Si bien, es cierto, no podemos prever todas las situaciones que se presentarán en la vida, sí nos podemos preparar ante una serie de posibles escenarios.

De ahí la importancia de pensar en los seguros, los cuales son un respaldo para eventualidades relacionadas con temas de salud, trabajo, resguardo del patrimonio y bienestar de la familia. Desde este punto de vista, los seguros son una inversión para el futuro.

Si bien, es cierto, corren tiempos difíciles en el plano económico, esta es una razón de más peso para invertir en un seguro. Este fue el caso de Erick Cordero quien, tras quedar desempleado, contaba con una póliza de desempleo que le permitió a él y a su familia hacerle frente a ciertos gastos fijos que tenían.

“Tengo varios seguros, uno de salud, otro para el carro y el de desempleo. La verdad, los tengo porque me ha tocado ver casos muy dolorosos de personas cercanas que han vivido situaciones inesperadas y por no tener seguro, sufrieron momentos realmente dolorosos. Uno no quiere pasar por eso”, explica Cordero.

Seguros esenciales

En Costa Rica, en donde contamos con un mercado abierto de seguros y 13 aseguradoras autorizadas por la Superintendencia General de Seguros (Sugese) para expedirlos, existen más de 800 seguros a disposición de los consumidores.

Para facilitar las cosas y seleccionar aquellos que son esenciales para cada uno, los seguros se pueden clasificar en dos categorías: los que nos ofrecen un resguardo personal y a nuestros seres queridos (personales), y los que tienen por objetivo proteger los bienes materiales (generales).

Estos son los más esenciales de ambas categorías:

Protección personal

➔ Seguros de vida. Protege a los beneficiarios que usted designe en caso de fallecimiento debido a enfermedad o accidente.

➔ Seguro de gastos médicos. Cubre los costos tratamientos por enfermedades, así como consultas médicas y medicamentos, según se la cobertura que se contrate. También se aplican para las citas prenatales y el parto.

➔ Seguros de desempleo. Se utilizan para hacer frente a los créditos hipotecarios, prendarios o tarjetas de crédito, siempre y cuando el despido sea con responsabilidad patronal por un periodo de hasta 11 meses.

Protección de bienes materiales

➔ Seguro contra incendio o de hogar. Protegen el patrimonio familiar, como la vivienda, contra eventos inesperados, como robos, incendios y ciertos desastres naturales.

➔ Póliza voluntaria de automóviles. Lo protegen ante accidentes de tránsito. También protegen su vehículo y pueden proteger a terceros y a sus bienes, cuando incluyen responsabilidad civil.

Consejos al momento de adquirir un seguro:

● Es necesario elegir un seguro que se ajuste al estilo de vida de cada persona, familia o empresa.

● Compare las opciones que existen en el mercado. En el país existen 13 aseguradoras las cuales puede verificar en la página web www.sugese.fi.cr o, bien, acudir a un intermediario de seguros (agente o corredor) para que lo asesore de acuerdo con los riesgos que desea cubrir y su presupuesto.

● Infórmese bien sobre el monto de las primas de los seguros a adquirir y tenga presente las fechas de cancelación de las mismas. Tome nota: si el seguro no está al día al momento de requerir hacer uso del mismo, no lo cubriría.

● Como asegurado, debe tener claro además el deducible, exclusiones, periodos de carencia y servicios asociados que ofrece la póliza.

● Tenga claridad sobre las coberturas de la póliza en caso de siniestro y cuáles son los requisitos para reclamar la indemnización.