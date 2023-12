BN: 109 años de impulsar el desarrollo económico, social y ambiental de Costa Rica

En medio de la pandemia, una mujer emprendedora tuvo un sueño: iniciar un negocio propio. Marianella Barquero no descansó hasta lograrlo, a pesar de que no fue fácil, junto con su socia decidieron entrar al mundo de las ferreterías.

Marianella Barquero Castro

Marianella Barquero Castro es una emprendedora de Pacayas de Cartago, que abrió su ferretería Barull en medio de la pandemia con el apoyo del BN.

“Vimos que existía una necesidad en el mercado, en Pacayas de Cartago. La gente necesitaba una ferretería. Por eso, junto con varios amigos que quedaron desempleados en la pandemia, decidimos unirnos, sumar la experiencia que todos teníamos y trabajar para abrir nuestro negocio propio”, comentó Barquero.

Fue así como nació Barull, una ferretería comandada por dos mujeres que actualmente emplea a nueve personas y opera como una pequeña empresa.

“Yo al Banco Nacional (BN) lo tengo en mi memoria desde los seis años. Recuerdo cuando mi papá me llevó a abrir una libreta de ahorros, desde entonces siempre he trabajado con el banco. Antes de la ferretería yo trabajaba en la agricultura, y tuve el apoyo de un crédito con ese negocio. Luego, busqué nuevamente al BN para que me ayudara con el préstamo para la ferretería y ahora aquí estamos, con nuestro nuevo negocio”, recordó la empresaria.

El crédito que el BN le otorgó a esta emprendedora también tiene su propia historia. En febrero de 2022 la entidad emitió el primer bono social de Costa Rica por $75 millones, la emisión fue comprada por BID Invest y FinDev Canada.

Estos recursos se destinaron para que el BN preste dinero a micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país con el objetivo de dinamizar la economía, generar empleo e impulsar el desarrollo. El 40% de los fondos deben colocarse en manos de mipymes lideradas por mujeres, como la ferretería Barull de Marianella Barquero.

La ferretería Barull es una pyme costarricense que emplea a nueve personas en Cartago.

“Los mercados financieros están evolucionando en forma innovadora y con este nuevo tipo de bonos sociales participamos del esfuerzo global para financiar proyectos sostenibles con el fin de reducir la pobreza en todo el mundo. En Costa Rica, esta emisión beneficia la banca inclusiva que empodera y brinda mayor participación económica de las mujeres y las mipymes. Ambas son esenciales para generar empleo y bienestar en el país”. — María Brenes, directora general de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del BN.

Marianella Barquero es una de las 173.000 mujeres clientas del BN que lideran una micro, pequeña y mediana empresa costarricense.

El impulso a las pymes es uno de los grandes compromisos para el banco. Más del 30% de la cartera de crédito está en manos de este tipo de empresas, a las que se les brinda una plataforma de acompañamiento y educación virtual llamada PYME Nauta, donde aprende habilidades y herramientas para sacar adelante sus negocios.

El BN cuenta con una cartera de crédito de ¢4,7 billones en actividades que mueven la economía nacional, generan empleo y producen bienestar.

Además, por medio del programa BN Mujer, pionero en el país, se logra brindar un apoyo integral a las mujeres, no solo facilitándoles soluciones financieras, sino también asesoría personalizada para que potencien sus negocios y se capaciten en diversos ámbitos como el técnico, emocional, salud y habilidades blandas.

Todas estas iniciativas buscan apoyar la independencia económica de las mujeres y generarles bienestar.

Crédito para alcanzar sueños

Para comprender el impacto que genera el crédito es necesario viajar hasta Ciudad Quesada, San Carlos. En esta comunidad Norman Murillo abre las puertas de su hogar para relatar cómo logró su sueño de tener casa propia.

Norman Murillo Quesada.

“Mis hermanos y yo habíamos luchado toda la vida por pagar la casita de mi mamá, cuando ella falleció mi hermana nos compró la parte que nos correspondía a cada uno y con ese dinero pude comprar un lotecito. Este fue el primer paso, siempre había soñado con una casita propia para que mi familia viviera tranquila”, relató Murillo.

Este vecino de San Carlos recordó que, tras la compra del lote, decidió acercarse al BN para solicitar un crédito que le permitiera construir su vivienda.

Norman Murillo pudo construir su casa propia en San Carlos con el respaldo del BN, que le otorgó un crédito de vivienda. (ZNP)

“Uno siempre compara diferentes opciones en el mercado, pero lo que para mí marcó la diferencia fue el acompañamiento y la asesoría que me dieron en el BN en cada etapa. Nunca me dejaron solo y en ese momento era el banco que tenía las mejores condiciones”, agregó.

Para Murillo fue muy importante que el BN le ofreciera una tasa de interés favorable, seguro de vivienda y la facilidad de gestionar su crédito con seguimiento por correo electrónico y canales digitales.

El caso de Norman Murillo es uno de los más de 50.200 préstamos de vivienda formalizados a diciembre de 2022. El crédito de vivienda ocupa el primer lugar en el saldo prestado por el banco con un total de ¢1,4 billones el año anterior, seguido de créditos para servicios y consumo, es decir, actividades que fortalecen la economía nacional.

Modelo de triple utilidad

El BN tiene un modelo de negocios de triple utilidad que no solo se enfoca en generar beneficios económicos, sino también en crear impacto ambiental y social para todo el país. La sostenibilidad es el ADN del banco y los resultados obtenidos reflejan esta ruta.

La entidad busca mejorar la calidad de vida de las personas en armonía con el medio ambiente, por eso, los pilares Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) se reflejan en cada solución financiera.

Hace 13 años el banco fue pionero al crear la primera tarjeta sostenible de la región, la BN Débito Verde, que desde entonces ha contribuido a preservar la biodiversidad de más de 13.000 hectáreas de bosque en Costa Rica, gracias a que un porcentaje de las comisiones generadas por compras se destina al Fondo de Biodiversidad Sostenible.

La BN Débito Agua es la primera tarjeta del mundo destinada a proteger el agua de las personas.

En 2023 la innovación fue la apuesta para lanzar la BN Débito Agua, la primera tarjeta del mundo destinada a proteger los mantos acuíferos y garantizar la conservación del agua en las cuentas hidrográficas del país. Cada vez que una persona paga con esta tarjeta un monto se destina a proteger las subcuencas del río Grande de Tárcoles y el Virilla, que impactan el agua del 57% de la población nacional.

85,5% es el porcentaje de plástico reciclado que se utiliza en la fabricación de las tarjetas verde y del agua.

El BN emitió el primer el bono verde en Costa Rica y Centroamérica en 2016 para financiar proyectos de energías renovables, y también con BN Fondos emitió en 2022, el primer fondo verde del país, cuya aceptación superó las expectativas y los recursos obtenidos permitieron construir el Centro de Datos de la institución.

El Centro de Datos dispone de un parque solar que alberga un total de 640 paneles solares que generan entre 11% y 13% de la energía total del edificio.

Este Centro de Datos es el más sostenible de toda Latinoamérica, y ha obtenido solo este año, tres importantes premios: el Latam Award en la categoría impacto ambiental en setiembre, y los premios TECHIE de la Cámara de Comercio de Costa Rica y el reconocimiento a la Excelencia en la categoría Responsabilidad Social, Ambiental, Clientes y Mercados, de la Cámara de Industrias de Costa Rica, otorgados en noviembre.

Progreso en todo el país

El BN llega a todos los lugares del país, incluso donde otras entidades financieras no ponen sus esfuerzos ni sus estrategias de mercadeo.

En junio de 2023 un grupo de 20 mujeres vecinas de la comunidad indígena de Grano de Oro, en Turrialba, inauguraron su cafetería llamada Alaklawä Täkiwa, vocablo en cabécar que en español se traduce como Mujeres Luchadoras.

Este grupo de emprendedoras se dedicaba a la agricultura de subsistencia y a las labores del hogar, pero en 2021 se propusieron fundar una cafetería inspirada en el liderazgo femenino.

“Ahora hay más mujeres que quieren unirse, participar, que quieren integrarse y aprender de liderazgo. Con la ayuda de todos ustedes y del Banco Nacional, tenemos más fuerza, valor y ganas de hacer cosas diferentes”. — Iliana Aguilar, vocera de la Secretaría Asociación y Desarrollo Reserva Indígena Cabécar de Chirripó.

Este emprendimiento comunal es uno de los proyectos desarrollados por el programa Transformando Comunidades, que durante más de ocho años ha brindado capital no reembolsable para impulsar iniciativas que generan empleo y encadenamientos productivos, orientados a disminuir la pobreza en el país.

Este programa del BN apoya proyectos productivos de asociaciones de desarrollo e iniciativas de acceso a agua potable en Asadas, que impactan y mejoran la vida de más de 500.000 personas en toda Costa Rica, con una inversión acumulada de ¢1.733 millones en 125 proyectos.

Educación financiera

El compromiso con la educación financiera posiciona al BN como líder en Costa Rica y empodera a 1,5 millones de personas, con conocimientos financieros que les permiten mejorar sus finanzas personales para gozar de salud financiera.

Talamanca. Comunidad cabécar recibe educación financiera del BN desde hace 8 años.

El banco cuenta con programas que facilitan el acceso a servicios financieros en áreas rurales, promueve la equidad y fortalece a comunidades menos atendidas. Por ejemplo, en este momento solo el BN cubre los 24 territorios indígenas de Costa Rica con 15 sucursales bancarias y con acceso a servicios financieros en su propia lengua, como, por ejemplo, cajeros automáticos en bribri y cabécar y malecu.

Solidez financiera

El BN es una entidad con solidez y solvencia, sus resultados así lo comprueban.

A octubre de 2023 registra un crecimiento de 6,5% en su cartera de crédito y se coloca como el primer banco del sistema financiero costarricense en este rubro. Solamente dos bancos reportan aumentos en sus carteras crediticias durante este año.

Para octubre de 2023 el banco se mantiene como líder del mercado con una participación del 26%. En 2022, el BN se consolidó como la entidad con mayor participación de mercado en el sistema financiero nacional, al pasar del 19,5% en diciembre de 2021 al 20,6% al cierre del año anterior y continúa creciendo.

Es el banco más grande de Costa Rica y de Centroamérica en cantidad de activos, con ¢8,3 billones a octubre de 2023. Su patrimonio total es de ¢771.908 millones y registra las mayores utilidades antes de impuestos de todo el sector bancario nacional con un monto de ¢97.495 millones a diciembre del año anterior.

Históricamente ha sido líder en la colocación de crédito y en la captación de recursos, lo que le otorga la confianza de 2,6 millones de clientes que representan el 50,5% de la población total de Costa Rica.

Reconocimiento a su trayectoria y solidez

La prestigiosa revista británica The Banker, con casi 100 años de existencia, reconoció al BN como el Banco del Año 2023, por su trayectoria y solidez en la industria financiera costarricense, aspectos que fueron reafirmados también por dos agencias internacionales calificadoras de riesgo: Moody’s y Fitch Ratings.

La revista The Banker realiza un riguroso proceso analítico a más de mil bancos y cajas de ahorros de las más grandes del mundo para definir a los ganadores del premio.

The Banker destacó la innovadora forma de concebir nuevas ofertas de crédito basadas en datos, lo que permite ofrecer a los clientes soluciones personalizadas. También reconoció el trabajo realizado en banca de desarrollo, en sostenibilidad y en equidad de género y en la incorporación de riesgos ASG.

Es la cuarta vez que el BN recibe este premio y la tercera vez en forma consecutiva. Fue galardonado en 2016, 2021, 2022 y 2023. La premiación se realizó el pasado 1 de diciembre en Londres, Inglaterra.

Más allá de los premios y reconocimientos, el BN cumple 109 años de impulsar el desarrollo económico, social y ambiental de Costa Rica, como una entidad humana, cercana y sostenible que le ha tendido la mano a personas, familias y empresas para alcanzar sus metas y hacer realidad sus sueños.