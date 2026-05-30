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ekono abre en Santa Ana una tienda donde comprar también se convierte en experiencia

El nuevo espacio combina moda, hogar, belleza, cafetería y precios WOW en más de 2.200 metros cuadrados ubicados sobre la Ruta 27.

Por Alejandro Monge

Presentado por: ekono








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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.